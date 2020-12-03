'Паспортный сервис' начал обменивать водительские права и назвал цены

В центре "Паспортный сервис" в Киеве проводится пилотный проект в сфере обмена и выдачи водительского удостоверения.

Об этом сообщает сайт предприятия. По результатам пилотного проекта предполагается дальнейшие шаги по расширению географии предоставления таких услуг в центрах "Паспортный сервис".

Стоимость обмена водительского удостоверения без учета банковской комиссии – 719 грн из которых 219 грн – выдача/обмен национального водительского удостоверения, а еще 500 грн – оплата услуги.

Напомним, что обмен водительского удостоверения производится:

в случае непригодности его для дальнейшего использования (испорченное, записи не читаются т.д.)

в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);

по желанию владельца (с целью уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения оцифрованного образа лица лица и т.д.).

вместо утраченного или похищенного водительское удостоверение (о похищении водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, лицо сообщает территориальному органу Национальной полиции и предоставляет справку установленного образца).

Обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия производится без сдачи экзаменов при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершение им уголовного преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины.

При обмене водительского удостоверения, полученного впервые, до истечения срока его действия лицу выдается новое удостоверение, считается выданное впервые, с указанием срока действия удостоверения, подлежит обмену.

Срок действия нового водительского удостоверения - 30 лет. Водительское удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.

Перечень документов для обмена водительского удостоверения для граждан Украины:

паспорт гражданина Украины с обязательным месту регистрации (в случае предоставления ID-карты без сведений места регистрации на бесконтактном электронном носителе, предоставляется справка о регистрации места жительства (Приложение 13), при условии, что с даты его выдаче не прошло 30 календарных дней) ;

справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте штампа в паспорте или в базах данных МВД)

действительно медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (форма 083 / у);

имеется водительское удостоверение. В случае если имеется удостоверение выдано в 2013, дополнительно проводится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос)

документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).

Перечень документов для обмена водительского удостоверения для иностранцев (при наличии ранее полученного водительского удостоверения на территории Украины)

один из документов, подтверждающих право пребывания на территории Украины:

вид на постоянное или на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;

справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте штампа в паспорте или в базах данных МВД)

действительно медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (форма 083 / у);

имеется водительское удостоверение;

документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Украине могут позволить получать автономера в "частников", а в МВД показали, как выглядят новые украинские водительские права и техпаспорт.