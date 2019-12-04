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4 декабря • обновлено в 14:23
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Opel показал соперника Volkswagen Passat: фото и подробности

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Opel Insignia – флагман модельного ряда немецкого бренда. Теперь модель обновили: автомобиль получил свежий дизайн и технические изменения.

Как стало известно OBOZREVATEL, Opel Insignia 2020 отличается от прежней машины новой передней частью: решетка стала крупнее, форма и графика передних фар изменились, равно как и дизайн бампера с крупным воздухозаборником и другим оформлением противотуманок.

Opel Insignia 2020 выглядит агрессивно и в то же время элегантно

Opel Insignia 2020 выглядит агрессивно и в то же время элегантно

opel.com

В большей степени на дизайн Опель Инсигния 2020 модельного года повлиял компактный хэтчбек Opel Corsa, который в этом году сменил поколение. Сходство заметно в дизайне бамперов, решетки и наружной светотехники.

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Корма Опель Инсигния 2020 ограничилась аккуратными изменениями

Корма Опель Инсигния 2020 ограничилась аккуратными изменениями

opel.com

Сзади новая Insignia тоже пробразилась, но изменения довольно деликатны. Наиболее заметные – патрубки выхлопной системы более строгой формы, которые пришли на смену овальным. В дизайне кормы сходство с Опель Корса 2020 уже не так заметно, однако единый корпоративный стиль все же просматривается.

Opel Corsa 2020 одним из первых в модельном ряду продемонстрировал обновленный корпоративный стиль

Opel Corsa 2020 одним из первых в модельном ряду продемонстрировал обновленный корпоративный стиль

opel.com

Opel Corsa 2020

Opel Corsa 2020

opel.com

Обновленный салон Opel Insignia производитель не показал, однако известно, что внутри появится улучшенная мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также новая беспроводная зарядка для смартфона.

Лифтбек и универсал Опель Инсигния были обновлены для нового модельного года

Лифтбек и универсал Опель Инсигния были обновлены для нового модельного года

opel.com

Так Opel Insignia выглядела с 2017 года

Так Opel Insignia выглядела с 2017 года

opel.com

Моторная гамма у модели полностью обновится. Детали пока неизвестны, но лифтбек и универсал получат двигатели концерна PSA, который сейчас владеет маркой Opel. Премьера автомобиля состоится в следующем месяце, тогда и станут известны все технические детали. По традиции, главными соперниками Insignia останутся Volkswagen Passat и Ford Mondeo.

Форд Мондео – соперник для Opel Insignia

Форд Мондео – соперник для Opel Insignia

ford.com

Фольксваген Пассат – один из лучших представителей сегмента

Фольксваген Пассат – один из лучших представителей сегмента

vw.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто Opel новости
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