Огромный внедорожник под названием 'Украина' показали на видео

Автомеханики Юрий Кордупель и Иван Коруна из города Збараж, Тернопольская область, собственноручно построили уникальный внедорожник. Машина получила название "Украина", а ее характерной чертой являются большие габариты – размером она с полноценный грузовик.

О необычной самоделке в своем сюжете на YouTube рассказал канал "Суспільне. Тернопіль". Как следует из ролика, за основу мастера взяли шасси от армейского грузовика повышенной проходимости ГАЗ-66. От этой же модели внедорожнику частично достался и кузов. При этом двигатель – дизель мощностью 150 л.с. – и руль позаимствовали у старого Mercedes-Benz (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Весит "Украина" больше 4,5 тонн, на борт она может принять до 7 человек. Максимальная скорость движения внедорожника составляет 90 км/ч, а вот какой расход топлива, пока неизвестно – сейчас машина проходит дорожные испытания, которые как и должны это установить.

Чтобы на таком большом авто было комфортно передвигаться, его оснастили камерой заднего вида. Кроме того, "Украину" снабдили электрическими стеклоподъемниками и люком. Сзади установлена лестница на крышу, а на капоте красуется большой хромированный шильдик "Ukraine".

На создание автомобиля ушло более 3 лет и свыше 25 тыс. долларов. По словам руководителя проекта, Юрия Кордупеля, это уже его третья самодельная машина – до этого механик собрал обычный и детский багги.

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