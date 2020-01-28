Обновленный Renault Koleos 2021 презентовали в Украине

В Украине состоялась официальная презентация обновленного кроссовера Renault Koleos.
Как стало известно OBOZREVATEL, в столице прошла презентация флагмана модельной гаммы Renault – обновленного кроссовера Koleos. Самые заметные новшества во внешности – видоизмененный передний бампер с горизонтальная хромированной планкой под номерным знаком и защитной вставкой в нижней части.
Renault Koleos 2021
Изменился рисунок радиаторной решетки, светодиодными стали противотуманные фары. Сзади появился увеличенный дополнительный стоп-сигнал и больше хромированного декора. Кроме того, расширена палитра цветов и ассортимент колесных дисков.
Renault Koleos 2021
Значительно больше отличий внутри авто. В салона поменяли материалы отделки, модернизировали мультимедийный центр R-Link 2 с 8,7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Renault Koleos 2021
Renault Koleos 2021
У передних кресел теперь можно регулировать длину подушки за счет сдвижной секции, а спинки задних сидений теперь меняют угол наклона и фиксируются в двух положениях. Появилась возможность менять цвета амбиентной подсветки салона.
Renault Koleos 2021
В списке оснащения обновленного Renault Koleos есть аудиосистема Bose с 13 динамиками и полный набор систем активной безопасности, включая адаптивные фары, автоматической парковки, контроля за слепыми зонами и рядностью движения.
Renault Koleos 2021
Renault Koleos 2021
Стоимость обновленного флагмана стартует в Украине с отметки 630900 грн.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Renault готовит бюджетный электромобиль.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.