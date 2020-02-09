Главная Новости
9 февраля • обновлено в 18:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приехал в Украину

Читать материал на украинском

В Украине состоялась презентация обновленного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport.

Команда АвтоОбоза, провела один из первых тестов новинки японского бренда в украинских реалиях. Автомобиль подвергся плановому рестайлингу, который сделал облик новинки более выразительным. Кроме того, Pajero Sport обзавелся новым дизайном интерьера.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Обновились приборная панель, мультимедийная система Smartphone-Link Display Audio с 8-дюймовым экраном, блок управления климатической установкой, а также изменился дизайн селектора режимов движения.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Внешность Pajero Sport напоминает концепт Eidenberg, представленный год назад на автошоу в Женеве. От него новинка унаследовала оформление передней части с "двухэтажной" оптикой и массивной защитой в нижгней части бампера.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Сзади появились светодиодные фонари с иной графикой, изменился бампер.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Под капотом модели располагается 2,4-литровый 181-сильный турбодизель, который обладает крутящим моментом 430 Нм. Все версии оснащены фирменным полным приводом Super Select 4WD. На выбор доступны 6-ступенчатая "механика" или 8-ступенчатый автомат.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Новинка предлагается в двух комплектациях – Intense и Ultimate, а стоимость стартует с отметки 899000 грн.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

mitsubishi.ua

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

mitsubishi.ua

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi готовит новое поколение Outlander.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Сергей Иванов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В Воронежской области автобус с украинскими номерными знаками врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека. ДТП произошло 8 февраля около часа ночи на 694-м км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области. Как сообщает областная прокуратура, микроавтобус MERCEDES-Benz Vito под управлением 37-летнего водителя врезался в грузовой автомобиль МАN. В результате ДТП на месте погибли водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина (31 год) и мужчина (37 лет). Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних, с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу. Водитель грузового автомобиля не получил серьезных ранений и после обследования в больнице был отпущен домой. Как сообщили выжившие пассажиры микроавтобуса, все они направлялись на заработки в Москву. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги