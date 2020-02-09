Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приехал в Украину

В Украине состоялась презентация обновленного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport.

Команда АвтоОбоза, провела один из первых тестов новинки японского бренда в украинских реалиях. Автомобиль подвергся плановому рестайлингу, который сделал облик новинки более выразительным. Кроме того, Pajero Sport обзавелся новым дизайном интерьера.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Обновились приборная панель, мультимедийная система Smartphone-Link Display Audio с 8-дюймовым экраном, блок управления климатической установкой, а также изменился дизайн селектора режимов движения.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Внешность Pajero Sport напоминает концепт Eidenberg, представленный год назад на автошоу в Женеве. От него новинка унаследовала оформление передней части с "двухэтажной" оптикой и массивной защитой в нижгней части бампера.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Сзади появились светодиодные фонари с иной графикой, изменился бампер.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Под капотом модели располагается 2,4-литровый 181-сильный турбодизель, который обладает крутящим моментом 430 Нм. Все версии оснащены фирменным полным приводом Super Select 4WD. На выбор доступны 6-ступенчатая "механика" или 8-ступенчатый автомат.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Новинка предлагается в двух комплектациях – Intense и Ultimate, а стоимость стартует с отметки 899000 грн.

Mitsubishi Pajero Sport 2021 mitsubishi.ua

Mitsubishi Pajero Sport 2021 mitsubishi.ua

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi готовит новое поколение Outlander.

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