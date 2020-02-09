Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приехал в Украину

В Украине состоялась презентация обновленного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport.
Команда АвтоОбоза, провела один из первых тестов новинки японского бренда в украинских реалиях. Автомобиль подвергся плановому рестайлингу, который сделал облик новинки более выразительным. Кроме того, Pajero Sport обзавелся новым дизайном интерьера.
Mitsubishi Pajero Sport 2021
Обновились приборная панель, мультимедийная система Smartphone-Link Display Audio с 8-дюймовым экраном, блок управления климатической установкой, а также изменился дизайн селектора режимов движения.
Mitsubishi Pajero Sport 2021
Mitsubishi Pajero Sport 2021
Внешность Pajero Sport напоминает концепт Eidenberg, представленный год назад на автошоу в Женеве. От него новинка унаследовала оформление передней части с "двухэтажной" оптикой и массивной защитой в нижгней части бампера.
Mitsubishi Pajero Sport 2021
Сзади появились светодиодные фонари с иной графикой, изменился бампер.
Mitsubishi Pajero Sport 2021
Mitsubishi Pajero Sport 2021
Под капотом модели располагается 2,4-литровый 181-сильный турбодизель, который обладает крутящим моментом 430 Нм. Все версии оснащены фирменным полным приводом Super Select 4WD. На выбор доступны 6-ступенчатая "механика" или 8-ступенчатый автомат.
Mitsubishi Pajero Sport 2021
Mitsubishi Pajero Sport 2021
Новинка предлагается в двух комплектациях – Intense и Ultimate, а стоимость стартует с отметки 899000 грн.
Mitsubishi Pajero Sport 2021
mitsubishi.ua
Mitsubishi Pajero Sport 2021
mitsubishi.ua
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi готовит новое поколение Outlander.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram