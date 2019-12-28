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28 декабря • обновлено в 17:43
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Новый Toyota LC Prado покорит сердца украинских аграриев

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У внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появилась новая версия. Она ориентирована на тех клиентов, которые любят комфортные SUV и при этом нуждаются в частых грузоперевозках.

Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о более "продвинутом" исполнении грузовой модификации внедорожника Toyota Land Cruiser Сommercial. Никогда не слышали о таком? Неудивительно: дело в том, что єтот автомобиль пользуется хорошим спросом в некоторых европейских странах, а вот в Украине он появился совсем недавно и еще не успел "пойти в массы". Данный внедорожник представляет собой коммерческую версию Prado (хотя слова "Прадо" в названии и нет), которая является самым дешевым автомобилем в семействе модели. У неё простое оснащение, а вместо заднего ряда сидений установлен грузовой отсек с перегородкой.

Toyota Land Cruise Active Commercial

Toyota Land Cruise Active Commercial

carscoops.com

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И вот теперь японский автопроизводитель решил несколько расширить предложение по Toyota Land Cruiser Сommercial. У автомобиля появилось "навороченная" комплектация, получившая название Active.

Toyota Land Cruise Active Commercial

Toyota Land Cruise Active Commercial

pickupand4x4.co.uk

Toyota Land Cruise Active Commercial

Toyota Land Cruise Active Commercial

pickupand4x4.co.uk

Доступна она как для трехдверного, так и пятидверного Prado. Внешне Active отличается дверными ручками и корпусами зеркал, окрашенными в цвет кузова, плюс новыми 19-дюймовыми колесами. В салоне же еще больше изменений: новая информационно-развлекательная система Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным экраном, навигация, камера заднего вида, радио DAB с аудиосистемой на 9 динамиков, Bluetooth-соединение, двухзонный климат-контроль, система интеллектуального доступа в автомобиль, круиз-контроль, задний парктроник, а также ассистент старта на подъеме и спуске. Также такому внедорожнику положен пакет Essential Protection Pack, который предусматривает наличие резиновых ковриков для грузовой площадки и защиту бампера при погрузке и выгрузке.

Toyota Land Cruise Active Commercial

Toyota Land Cruise Active Commercial

pickupand4x4.co.uk

Toyota Land Cruise Active Commercial

Toyota Land Cruise Active Commercial

pickupand4x4.co.uk

Под капотом Toyota Land Cruise Active Commercial расположен 2,0-литровый силовой агрегат D-4D отдачей 176 л.с. и 420 Нм, состыкованный с 6-скоростной АКПП. До "сотни" автомобиль ускоряется за 12,1 сек, максимальная скорость составляет 174 км/ч. Заявленный топливный расход – 7,5 л/100 км.

Что касается цен, за трехдверный вариант модели попросят минимум 38,6 тысяч евро, а вот "пятидверка" обойдется от 39,7 тысяч. Машина уже доступна для заказа, поставки клиентам начнутся в марте 2020 года. Вполне возможно, что такая Тойота появится и в Украине: наверняка она была бы интересна нашим аграриям.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL в Украине засняли внедорожник Toyota, о котором никто никогда не слышал.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
внедорожник Toyota
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