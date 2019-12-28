Новый Toyota LC Prado покорит сердца украинских аграриев

У внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появилась новая версия. Она ориентирована на тех клиентов, которые любят комфортные SUV и при этом нуждаются в частых грузоперевозках.

Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о более "продвинутом" исполнении грузовой модификации внедорожника Toyota Land Cruiser Сommercial. Никогда не слышали о таком? Неудивительно: дело в том, что єтот автомобиль пользуется хорошим спросом в некоторых европейских странах, а вот в Украине он появился совсем недавно и еще не успел "пойти в массы". Данный внедорожник представляет собой коммерческую версию Prado (хотя слова "Прадо" в названии и нет), которая является самым дешевым автомобилем в семействе модели. У неё простое оснащение, а вместо заднего ряда сидений установлен грузовой отсек с перегородкой.

Toyota Land Cruise Active Commercial carscoops.com

И вот теперь японский автопроизводитель решил несколько расширить предложение по Toyota Land Cruiser Сommercial. У автомобиля появилось "навороченная" комплектация, получившая название Active.

Toyota Land Cruise Active Commercial pickupand4x4.co.uk

Toyota Land Cruise Active Commercial pickupand4x4.co.uk

Доступна она как для трехдверного, так и пятидверного Prado. Внешне Active отличается дверными ручками и корпусами зеркал, окрашенными в цвет кузова, плюс новыми 19-дюймовыми колесами. В салоне же еще больше изменений: новая информационно-развлекательная система Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным экраном, навигация, камера заднего вида, радио DAB с аудиосистемой на 9 динамиков, Bluetooth-соединение, двухзонный климат-контроль, система интеллектуального доступа в автомобиль, круиз-контроль, задний парктроник, а также ассистент старта на подъеме и спуске. Также такому внедорожнику положен пакет Essential Protection Pack, который предусматривает наличие резиновых ковриков для грузовой площадки и защиту бампера при погрузке и выгрузке.

Toyota Land Cruise Active Commercial pickupand4x4.co.uk

Toyota Land Cruise Active Commercial pickupand4x4.co.uk

Под капотом Toyota Land Cruise Active Commercial расположен 2,0-литровый силовой агрегат D-4D отдачей 176 л.с. и 420 Нм, состыкованный с 6-скоростной АКПП. До "сотни" автомобиль ускоряется за 12,1 сек, максимальная скорость составляет 174 км/ч. Заявленный топливный расход – 7,5 л/100 км.

Что касается цен, за трехдверный вариант модели попросят минимум 38,6 тысяч евро, а вот "пятидверка" обойдется от 39,7 тысяч. Машина уже доступна для заказа, поставки клиентам начнутся в марте 2020 года. Вполне возможно, что такая Тойота появится и в Украине: наверняка она была бы интересна нашим аграриям.

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