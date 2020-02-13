Новый спортивный кроссовер Ford попался без камуфляжа

Компания Ford проводит финальные дорожные тесты компактного кроссовера Puma в спортивной модификации ST.

Об этом сообщает портал Motor1. Ранее спортивную версию уже видели на тестах, но она была тщательно покрытой камуфляжем. Теперь фотошпионам посчастливилось поймать в объективы автомобиль без этого декора на временных шведских номерах.

Ford Puma ST 2021 заметили на зимних тестах в Швеции motor1.com

Напомним, что презентация новинки состоялась осенью прошлого года на автошоу во Франкфурте. На волне роста продаж кроссоверов, автомобиль вызвал большой интерес публики. Вполне логично, что помимо базовых версий с различными силовыми агрегатами для любителей скорости компания готовит "заряженную" версию ST.

Ford Puma ST 2021 motor1.com

Автомобиль отличается от Puma со сталинг-пакетом ST-Line наличием дополнительного черного спойлера, а также интеркулера, который скрывается под нижним воздухозаборником с новым рисунком. Сзади появилась пара выхлопных труб и видоизмененное антикрыло на двери багажника.

Серийная версия Ford Puma в исполнении ST-Line media.ford.com

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Спереди Ford Puma ST отличается дополнительным антикрылом и иным рисунком нижнего воздухозаборника motor1.com

Внутри Puma ST выглядит очень похоже на обычную версию с дисплеем информационно-развлекательной системы по центру приборной панели. Отличия будут заключаться в "ковшах" от Recaro с увеличенной боковой поддержкой и прошивкой из толстой нити.

Салон Ford Puma ST будет отличаться наличием спортивных кресел Recaro motor1.com

Ожидается, что Puma ST получит двигатель, который уже используется на модели Fiesta ST. В этом случае под капотом расположится турбированный 1,5-литровый трехцилиндровый мотор мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 290 Нм. В паре с ним будет работать 6-ступенчатой механической коробкой передач, а привод будет осуществляться на передние колеса.

Сзади появилась пара выхлопных труб и видоизмененное антикрыло на двери багажника. motor1.com

С таким арсеналом Fiesta ST способна разгоняться до первой "сотни" за 6,5 секунд. С учетом того, что Puma ST крупнее и тяжелее хэтчбека, на аналогичный спринт кроссовер будет тратить на несколько десятых больше. Дебют Ford Puma ST предположительно состоится летом нынешнего года.

Ford Puma ST 2021 motor1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford получила рекордное количество заказов на свой первый электрический кроссовер.

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