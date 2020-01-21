Новый седан Geely-Volvo засветился на дорогах: появились живые фото

Компания Geely готовит новый седан, который будет разработан, по сути, в сотрудничестве с Volvo. Новинка уже выехала на дороги, правда, пока в статусе тестового прототипа.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый седан Geely станет первым седаном марки, который построят на платформе CMA. Эту архитектуру китайская компания разработала совместно со шведами из Volvo, и до недавних пор использовала ее только для кроссоверов.

Новый седан Geely, который тестируется на дорогах в камуфляже autohome.com.cn

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Новый седан Geely, который тестируется на дорогах в камуфляже autohome.com.cn

Что касается дизайна, новый автомобиль выполнят в стилистике концепта Preface, представленного весной 2019 года на автосалоне в Шанхае. Однако, если у последнего были распахивающиеся против хода задние двери и отсутствовала средняя стойка, то у серийной машины будет классическая конфигурация. Кроме того, как можно видеть на фото закумуфлированного прототипа, вместо камер она получит обычные боковые зеркала заднего вида. Хотя не исключено, что такая "фишка" у четырехдверки будет опционной – во всяком случае, в тех странах, где камеры вместо зеркал разрешены законодательно.

Geely Preface carnewschina.com

Geely Preface carnewschina.com

Салон же нового седана Geely будет сделан по последним трендам, на передней панели пропишется большой горизонтально ориентированный планшет.

Новый седан Geely, который тестируется на дорогах в камуфляже autohome.com.cn

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Под капотом автомобиля, как ожидается, расположится 1,5-литровый трёхцилиндровый турбомотор на 177 л.с., который также разрабатывается тандемом Geely-Volvo.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL Geely также готовит кроссовер, который бросит вызов Hyundai Santa Fe.

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