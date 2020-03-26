Самый дешевый кроссовер Nissan Magnite оказался меньше Juke. Фото

Ранее AutoOboz сообщал о новом кроссовере Nissan, который готовится к премьере. Теперь стало известно, что новый Nissan Magnite 2020 станет самым дешевым SUV бренда и окажется меньше Juke.

Новинку построят на компактной модульной платформе CMF-A. Ее в своей основе используют бюджетные кроссоверы Renault Kwid и Renault Triber. Кстати, новый электромобиль Рено, который сперва появится на рынке под брендом Dacia, также базируется на CMF-A.

Nissan понемногу показывает дизайн Magnite 2020 nissan-global.com

Новый Nissan Magnite – именно такое имя выбрали для автомобиля – окажется самым маленьким кроссовером бренда. Его длина не превысит 4 м. Это связано с налоговыми послаблениями для компактных автомобилей в Индии. Именно там в первую очередь появится Ниссан Магнит 2020.

Стильные задние фонари Nissan Magnite диктуют внешность всего автомобиля nissan-global.com

На данный момент роль субкомпактного кроссовера японской компании выполняет Ниссан Джук, который во втором поколении вытянулся в длину до 4210 мм. Возвращаясь к Magnite, новинка получит бензиновый двигатель мощностью 100 л.с.

NIssan Magnite построили на базе Рено Квид. На фото – спецверсия Renault Kwid Climber group.renault.com

Семиместный кроссовер Renault Triber построен на той же платформе group.renault.com

Возможно, к моменту премьеры, которая состоится во второй половине этого года, новый кроссовер Ниссан получит больше моторов, о которых станет известно в ближайшее время. Информации о появлении модели на европейском рынке пока нет.

На данный момент Juke остается самым маленьким кроссовером Nissan nissan-global.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об удивительном Nissan, который проехал 1,6 млн километров.

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