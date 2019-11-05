Новый кроссовер Kia удивил своим дизайном: фото

Kia Futuron – амбициозный проект нового кроссовера, который удивляет своим дизайном. По мотивам концепта в серийное производство могут отправить купеобразный SUV.
Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль подготовили для китайской промышленной выставки. Для того, чтобы учитывать культурную стилистику Поднебесной, дизайнеры стилизовали наружную светотехнику и отделку интерьера под драконью кожу.
Kia Futuron Concept намекает на новый стильный кроссовер
kia.com
Эти элементы выполнили в виде массива трехмерных ромбов с острыми гранями. В целом же силуэт кузова вдохновлен тарелками НЛО – смелое и необычное решение, которое автомобильные дизайнеры (в особенности американские) активно практиковали в 60-е годы прошлого столетия.
Получилось довольно футуристично, что и отражает название Kia Futura. Интересно, что кроме "драконьей кожи", задние фонари вытянулись в тонкую LED-полоску, которая, пересекая корму, заходит на массивные двери, открывающие доступ к четырехместному салону.
В качестве объекта вдохновения для фар и фонарей Kia Futuron выступила "кожа дракона"
kia.com
Внутри – расслабленная атмосфера, на что намекают кресла-шезлонги. Очевиден и акцент на автономную езду без активного участия водителя, ведь рулевое колесо стилизовано под большой сенсорный монитор.
Интерьер Kia Futuron располагает к отдыху
kia.com
Kia Futuron 2019
kia.com
В длину новый кроссовер "Киа" достигает 4850 мм при колесной базе 3000 мм, а высота составляет 1550 мм. Разумеется, прототип оснащен электрической силовой установкой, хотя ее детали производитель не раскрывает.
Kia Futuron 2019
kia.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
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