Новый кроссовер Kia удивил своим дизайном: фото

Kia Futuron – амбициозный проект нового кроссовера, который удивляет своим дизайном. По мотивам концепта в серийное производство могут отправить купеобразный SUV.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль подготовили для китайской промышленной выставки. Для того, чтобы учитывать культурную стилистику Поднебесной, дизайнеры стилизовали наружную светотехнику и отделку интерьера под драконью кожу.

Kia Futuron Concept намекает на новый стильный кроссовер kia.com

Эти элементы выполнили в виде массива трехмерных ромбов с острыми гранями. В целом же силуэт кузова вдохновлен тарелками НЛО – смелое и необычное решение, которое автомобильные дизайнеры (в особенности американские) активно практиковали в 60-е годы прошлого столетия.

Получилось довольно футуристично, что и отражает название Kia Futura. Интересно, что кроме "драконьей кожи", задние фонари вытянулись в тонкую LED-полоску, которая, пересекая корму, заходит на массивные двери, открывающие доступ к четырехместному салону.

В качестве объекта вдохновения для фар и фонарей Kia Futuron выступила "кожа дракона" kia.com

Внутри – расслабленная атмосфера, на что намекают кресла-шезлонги. Очевиден и акцент на автономную езду без активного участия водителя, ведь рулевое колесо стилизовано под большой сенсорный монитор.

Интерьер Kia Futuron располагает к отдыху kia.com

Kia Futuron 2019 kia.com

В длину новый кроссовер "Киа" достигает 4850 мм при колесной базе 3000 мм, а высота составляет 1550 мм. Разумеется, прототип оснащен электрической силовой установкой, хотя ее детали производитель не раскрывает.

Kia Futuron 2019 kia.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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