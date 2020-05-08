Новый корейский кроссовер проходит тесты на Нюрбургринге

Корейская компания Hyundai планирует расширить семейство моделей премиального бренда Genesis. На тестах на Нюрбургринге замечен новый кроссовер марки.

Новинка, получившая обозначение Genesis GV70, проходит плановые испытания в Германии. Впервые модель была замечена на дорогах в конце нынешнего года. С тех пор автомобиль прошел серию тестов и вновь появился на знаменитой гоночной трассе.

По предварительным данным компактная модель будет иметь в своем распоряжении два бензиновых двигателя и один турбодизель. GV70 разделит платформу с родственным Hyundai Tucson нового поколения поколения. Одним из моторов станет новый 2,5-литровый двигатель Theta3 от Hyundai. Также не исключено, что моторной линейкой поделится седана G70.

Genesis GV70 в камуфляже замечен в Германии motor1.com

Genesis GV70 будет иметь собственный дизайн, по своей стилистике напоминающей более крупную модель кроссовера GV80.

Genesis GV70 в камуфляже замечен в Германии motor1.com

Коронавирус внес свои коррективы в сроки запуска автомобилей всех производителей. Не станет исключением и кроссовер GV70, дебют которого намечен на будущий год. Можно предположить, что появление модели будет передвинуто на более поздний срок.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Hyundai готовит премиальный внедорожник.

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