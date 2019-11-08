Новый Hyundai Tucson поймали на фото

В скором времени ожидается дебют Hyundai Tucson нового поколения.

Об этом сообщает портал Carscoops. Корейский производитель активно тестирует Hyundai Tucson четвертого поколения. Напомним, что нынешняя генерация модели была презентована в 2015 году на автосалоне в Женеве. С тех пор автомобиль уже подвергался обновлению, но жесткая конкуренция в сегменте заставляет производителя активизироваться.

Hyundai Tucson carscoops.com

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Не удивительно, что в объективы фотошпионов попали первые прототипы будущей новинки. Автомобиль в камуфляже обнаружили на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг, которую многие производители используют для тестовых заездов.

Hyundai Tucson четвертого поколения получит новый дизайн carscoops.com

Главной новостью стало то, что популярный кроссовер будет существенно отличаться от предшественника более выразительной передней частью, узкими фарами, а также иным решением задней части кузова.

Hyundai Tucson carscoops.com

Источники в Hyundai рассказали, что в дизайне интерьера найдут применение решения и материалы, которые уже опробованы на новом поколении более крупного кроссовера Hyundai Santa Fe. Исходя из этого можно ожидать, что новинка получит более премиальный интерьер.

Линейка силовых агрегатов также будет пересмотрена. В частности, ожидается, что новый Tucson для европейского рынка получит 1,6-литровые моторы с непосредственным впрыском в атмосферной и турбированной версиях. Кроме того, не исключено, что появится гибридная версия с силовым агрегатом, уже используемым в модели Sonata Hybrid.

Американским покупателям будет доступен 2,5-литровый мотор Theta3 в двух исполнениях, атмосферной и с турбонаддувом. В паре с ними будет работать 8-цилиндровая автоматическая трансмиссия. Традиционно базовая версия получит привод на передние колеса, а старшие модификации смогут похвастать наличием полного привода.

Мировая премьера Hyundai Tucson ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе carscoops.com

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Не исключено, что компания презентует Hyundai Tucson в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, но в любом случае в дилерских центрах машину не стоит ожидать раньше весны 2020.

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