Новые Lada склонны к возгоранию: одна машина уже стала грудой металла

У автомобилей Lada Vesta SW Cross, которые, к слову, с недавних пор собираются и продаются в Украине, обнаружили опасную проблему. Дефект связан с топливной системой и он приводит тому, что машина, в конечном счете, может самовоспламениться и сгореть.

Как сообщает zr.ru, уже как минимум один владелец "Весты" остался без своей машины – его универсал сильно выгорел и восстановлению не подлежит. Виной всему является "новая" топливная система, установленная на версиях с 1,8-литровым бензиновым двигателем – шланг подачи топлива, который находится в подкапотном пространстве, трется об один из кронштейнов проводки, в результате чего стесывается и теряет свою герметичность. Что интересно, проблема связана именно со свежей топливной системой, которую АвтоВАЗ начал ставить на "Весты" в 2018 году – со старой же системой таких проблем не было.

Пострадавший владелец отметил, что такая проблема может возникнуть у владельцев Lada Vesta, выпущенных между началом 2018 года и июлем 2020 года. При этом другой обладатель точно такого же универсала нашел "кустарное" решение проблемы: закрепить провод на противоположной стороне кронштейна.

К слову, на момент пожара пробег "Весты" был 13 500 км. Чтобы вернуть свои деньги за авто, россиянин потратил 4 месяца.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналисты сравнили цены на автомобили Lada украинской и российской сборки.