Новый дешевый электромобиль Tesla бросит вызов Volkswagen

Компания Tesla продолжает свой путь к завоеванию рынка и намерена предложить доступный компактный хэтчбек. Ориентирована новинка будет будет ориентирован на европейский рынок.

О создании такого автомобиля ранее заявил сам глава Тесла Илон Маск. Как пишет Autocar, электрический хетчбэк Tesla, вероятно, будет представлять собой "переработанную и адаптированную версию седана Model 3". А поскольку новинка предназначена для европейцев, выпускать ее будут на новом заводе компании в Германии. Предприятие сейчас находится на стадии строительства, готово оно будет к июле 2021 года.

Tesla Model 3. Фото: autocar.co.uk

Обращаясь к инвесторам и аналитикам по конференц-связи, Маск сказал, что Tesla "не добьется успеха в своей миссии, если она не будет производить доступные автомобили". При этом он подчеркнул, что сейчас автомобили Tesla недостаточно доступны, и эту проблему необходимо решить. Одним из таких решений, по идее. и должен стать будущий хетч. На фото сверху можно увидеть предполагаемый дизайн будущей модели, который подготовили в "Автокаре".

Доступный электрокар Тесла позволит компании составить конкуренцию Volkswagen ID.3, поставки которого стартуют этой осенью. Однако, когда появится новинка, сказать сложно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электрический хетчбэк VW I.D.3 смог проехать на 110 км больше заявленного.

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