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28 октября • обновлено в 15:22
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Немецкая компания Gembala готовит конкурента Bugatti

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Тюнинговое ателье Gembala из Леонберга намерено начать выпуск суперкара собственной конструкции.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В начале будущего года Gembala представит новый спортивный автомобиль, который сможет составить конкуренцию машинам именитых мировых брендов.

Суперкар от Gembala

Суперкар от Gembala

gembala.com

За почти 40-летнюю историю своего существования, ателье напкопило большой опыт в области тюнинга Porsche, а также была автором нескольких ярких проектов по модернизации топ-моделей Ferrari, McLaren и Mercedes. Теперь в компании из пригорода Штутгарта намерены представить автомобиль собственной конструкции.

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Новинка будет представлять собой классическое двухместное купе с кузовными панелями из углепластика и пространственной несущей рамой. Мощный бензиновый двигатель будет располагаться "в базе" за спинками кресел водителя и единственного пассажира. По словам создателей, помимо автоматической коробки передач будет предложена версия с "механикой".

Суперкар Gembala

Суперкар Gembala

gembala.com

Названы и первые характеристики будущего суперкар от Gembala. Так, на разгон до первой "сотни" автомобилю потребуется всего 2,5 секунды, а отметку 200 км/ч стрелка спидометра преодолеет спустя 6,5 секунд после старта. Дебют новинки предположительно состоится в марте на престижном автосалоне в Женеве.

Суперкар Gembala

Суперкар Gembala

gembala.com

Как ранее писал , в Британии придумали, как превратить классические авто в безвредные электромобили.

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Темы
Новости автомира Женевский автосалон
Место
Германия
Теги
Porsche суперкар
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