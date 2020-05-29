Не только Европа и США: откуда чаще всего везут авто в Украину

Ассоциация Укравтопром подвела статистику продаж автомобилей за первый квартал 2020 года. Среди прочего, были названы страны, откуда чаще всего ввозятся автомобили.

Всего за указанный период в Украину импортировали 127,2 тыс. транспортных средств на общую сумму 999,4 млн долларов. Из них 115,8 тыс. приходится на легковые авто (их стоимость составила 823 млн долларов), остальные – на грузовые и спецтехнику (10,9 тыс.), а также автобусы (500 ед.).

По сравнению с прошлым годом импорт упал на 44% – во многом на этом сказалась вспышка коронавируса и ограничительные меры, которые с ней связаны. Снижение объема ввоза произошло именно за счёт легковых автомобилей – минус 46%, если сравнивать с первым кварталом 2019 года. А вот грузовые авто со спецтехникой и автобусы продемонстрировали небольшой рост – 2% и 5% соответственно.

Среди импорта легковых автомобилей преобладают подержанные машины: их было ввезено свыше 94 тыс. единиц на общую сумму 418 млн долларов. Новые же машины обошлись в 404,; млн долларов, их количество составило почти 21,8 тысяч.

Что же касается крупнейших стран-импортеров, здесь картина выглядит следующим образом:

новые авто – Япония (4,6 тыс ед.), Румыния (3,85 тыс. ед) и Китай (3,3 тыс. ед.)

подержанные авто – Германия (26,4 тыс. шт.), США (15, 7 тыс. шт.) и Франция (10,17 тыс. шт.).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине вступил в силу новый налог на подержанные авто.

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