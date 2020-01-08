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8 января • обновлено в 14:42
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Сергей Иванов

Названы самые безопасные авто 2019 по версии Euro NCAP

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Независимая организация Euro NCAP представила список лучших автомобилей 2019 года с точки зрения безопасности в каждом из классов.

Об этом сообщает пресс-служба организации. 2019 год закончился и пришло время подвести итоги краш-тестов. Всего за минувший год Euro NCAP провел испытания 55 новых автомобилей, среди которых 41 получил высшую награду "5 звезд". Это лучший результат за всю историю проведения краш-тестов Euro NCAP.

BMW 3 Series разделила первую строчку рейтинга безопасности в своем классе с Tesla Model 3

BMW 3 Series разделила первую строчку рейтинга безопасности в своем классе с Tesla Model 3

euroncap.com

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Победители и побежденные: Volkswagen Golf, Nissan Juke и еще 8 авто на краш-тестах Euro NCAP

В категории "Большие семейные автомобили" лучшие результаты продемонстрировали Tesla Model 3 и BMW 3 Серии. В тройку финалистов также вошла новая Skoda Octavia.

Tesla Model 3 одержала победу сразу в двух номинациях – "Большие семейные авто" и "Электрокары и гибриды"

Tesla Model 3 одержала победу сразу в двух номинациях – "Большие семейные авто" и "Электрокары и гибриды"

euroncap.com

Среди больших внедорожников победу одержал Tesla Model X, которые опередил по показателям безопасности испанский кроссовер SEAT Tarraco.

В рейтинге среди компактных семейных авто лучшим по итогам тестов стал Mercedes-Benz CLA, который одержал победу в упорной борьбе с новым поколением Mazda 3, занявшей почетное второе место.

Mercedes-Benz CLA смог опередить по результатам тестов Mazda 3

Mercedes-Benz CLA смог опередить по результатам тестов Mazda 3

euroncap.com

Среди компактных внедорожников за победу боролось немало достойных претендентов, но по сумме баллов лучшие результаты показали Subaru Forester, электрический кроссовер Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.

Среди компактных кроссоверов лучшим признан Subaru Forester

Среди компактных кроссоверов лучшим признан Subaru Forester

euroncap.com

В классе Supermini первое место разделили спортивный хэтчбек Audi A1 и один из бестселлеров минувшего года Renault Clio. Второе место досталось кроссоверу Ford Puma.

Audi A1 разделил первое место в категории Supermini с французским Renault Clio

Audi A1 разделил первое место в категории Supermini с французским Renault Clio

euroncap.com

Среди гибридов и электромобилей первое и второе места рейтинга заняли сразу две модели Tesla – Model 3 Model X.

Tesla Model X показала лучше результаты в области безопасности среди больших кроссоверов

Tesla Model X показала лучше результаты в области безопасности среди больших кроссоверов

euroncap.com

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Хорошисты и отличники: подробности новых краш-тестов Euro NCAP

Организаторы также отметили единственный родстер, протестированный в 2019 году – BMW Z4, который продемонстрировал очень высокие результаты в области безопасности.

BMW Z4 задал новые стандарты безопасности среди родстеров

BMW Z4 задал новые стандарты безопасности среди родстеров

euroncap.com

Напомним, что независимая организация Euro NCAP была основана в декабре 1996 года в Бельгии. На сегодняшний день она является одним из самых авторитетных международных институтов в области оценки безопасности, проведения всесторонних испытаний и пользуется государственной поддержкой многих стран Евросоюза.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на дорогах Украины гибнет огромное количество людей.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Бельгия
Теги
Euro NCAP Audi BMW Mercedes-Benz Ford Tesla Renault Skoda Subaru новости авто Seat Volkswagen Mazda
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