Названы финалисты европейского конкурса Autobest

Сразу семь автомобилей вышли в финал престижного европейского конкурса Autobest.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов. За победу в конкурсе на звание "Лучшего автомобиля для покупки в Европе 2021" будут бороться новые Citroen C4, Dacia Sandero, Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Skoda Octavia и Toyota Yaris.

В жюри конкурса входят 31 журналист из 31 Европейской страны. Украину в конкурсе представляет Олег Василевский. Победитель среди претендентов на награду станет известен в середине декабря.

В Европе и во всем мире мы живем в исключительное время, столкнувшись с одним из крупнейших кризисов общественного здравоохранения в этом столетии. Мы видим, насколько это повлияло на автомобильную промышленность Европы. Как автомобильные СМИ, мы также очень сильно пострадали, и мы видим, как многие люди сталкиваются с крайними трудностями. Но, несмотря на все это, мы решили остаться верными своей традиции и объявить финалистов, как мы это делали каждый год на протяжении последних 20 лет. Рекордное количество – семь авто – результат работы отрасли, представившей яркие модели, достойные присутствия в финале", – комментирует основатель и председатель конкурса Дан Варди.

Финальные тесты членов жюри для определения победителя состоятся 4-5 ноября в Австрии. Кроме того, жюри выберет лучших в восьми дополнительных категориях: Man, Company, Eco, Design, Techno, Safety, Smart и Sport. 20-я юбилейная церемония награждения победителей состоится в начале будущего года. Напомним, что в 2020 году победу в конкурсе одержал Opel Corsa.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, названы 9 самых быстрых автомобилей современности.