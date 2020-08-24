Auto Oboz просмотрел объявления о продаже б/у авто в Европе и, в частности, в Украине, и на основании этого составил список моделей с пробегом +500 000 км.

Стоит сказать, что сейчас машины с такими цифрами на одометре сложно найти, поскольку многие владельцы скручивают счетчики (причем как в Украине, так и в ЕС). Однако на рынке по-прежнему есть большое количество автомобилей, владельцы которых не скрывают реальный пробег своих машин. Наверное, из-за того, что в обществе эти автомобили славятся своей надежностью. И в каком-то смысле они правы.

Дело в том, что в основном автомобили с пробегом +500 000 км это модели немецких марок Audi, Volkswagen, Mercedes и BMW. Они десятилетиями продаются на рынке и пользуются хорошим спросом, поэтому, очевидно, что за свою жизнь они могут "наматывать" такое количество километров. А вот машины, например, итальянских, французских и корейских брендов такими цифрами (пока) не могут похвастать.

Итак, вот список этих авто:

Mercedes E-Class W210/211/212

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Как показывает рынок, знаменитый "лупатый" Mercedes E-Class " относятся к "элитным" моделям, способным выдерживать пробег более 500 000 километров. Особого внимания заслуживает поколение W211. Это один из последних сверх надежный автомобилей Mercedes. Он относительно современный, комфортный и безопасный. А его дизельная версия с 2.2 CDI заслуживает еще большую похвалу.

Volkswagen Multivan/Transporter T4

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Король дальних путешествий из сегмента компактных фургонов. На пробеге в 500 000 км VW T4 только прогревается. Автомобиль был спроектирован и построен во времена, когда речь шла, в первую очередь, о долговечности. И сегодня этот Фольксваген часто встречается на дорогах – уж очень надежная машина.

Volkswagen Passat B5

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Volkswagen Passat B5 с пробегом 500 000 км – не редкость. Ибо единственное слабое звено этого безупречного авто – передняя подвеска. Если автомобиль регулярно обслуживался, он еще долго будет служить верой и правдой. Единственное, лучше обращать внимание на обновленную версии модели – дорестайловые варианты чаще ржавеют.

Audi A4 B5/B6

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Как и в случае с Пассатом, есть вопросы по подвески, но в целом – хороший автомобиль. А еще у многих A4 B5/B6 пробег скручен до 300-400 тысяч.

Audi A6 C5/C6

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Интересно, что среди всех Audi A6 именно модели поколения C6 чаще всего встречаются с огромными пробегами. Ее дизельный V6 (2.7 и 3.0 TDI) оказался одним из самых долговечных моторов. Несмотря на большие затраты на обслуживание и ремонт двигателя, A6 C5/C6 все еще часто встречаются на дорогах.

BMW 5 E39

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Эта модель – прекрасное доказательство того, что огромный пробег может быть не только у дизельных машин. Рядная "шестерка" Е39 оказалась очень живучей – настолько, что иногда пробег в ее случае не имеет значение. Здесь уже обращается внимание на общее состояние авто.

Volvo S60/V70/S80

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Когда-то Volvo S60/V70/S80 считались вообще самыми надежными авто. Их двигатели 2.4D и 1.9 TDI очень устойчивы к большому пробегу, хотя требуют регулярного внимания. "Шведы" недешевы в ремонте, но рынок запчастей уже богат, так что проблем нет никаких (при этом самым дорогим компонентом в ремонте может быть не двигатель, а автоматическая коробка передач).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что некоторые старые Volvo и Volkswagen можно купить в Германии за 50 евро.

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