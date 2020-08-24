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Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,4 т.
Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км.

Auto Oboz просмотрел объявления о продаже б/у авто в Европе и, в частности, в Украине, и на основании этого составил список моделей с пробегом +500 000 км.

Стоит сказать, что сейчас машины с такими цифрами на одометре сложно найти, поскольку многие владельцы скручивают счетчики (причем как в Украине, так и в ЕС). Однако на рынке по-прежнему есть большое количество автомобилей, владельцы которых не скрывают реальный пробег своих машин. Наверное, из-за того, что в обществе эти автомобили славятся своей надежностью. И в каком-то смысле они правы.

Дело в том, что в основном автомобили с пробегом +500 000 км это модели немецких марок Audi, Volkswagen, Mercedes и BMW. Они десятилетиями продаются на рынке и пользуются хорошим спросом, поэтому, очевидно, что за свою жизнь они могут "наматывать" такое количество километров. А вот машины, например, итальянских, французских и корейских брендов такими цифрами (пока) не могут похвастать.

Итак, вот список этих авто:

Mercedes E-Class W210/211/212

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Как показывает рынок, знаменитый "лупатый" Mercedes E-Class " относятся к "элитным" моделям, способным выдерживать пробег более 500 000 километров. Особого внимания заслуживает поколение W211. Это один из последних сверх надежный автомобилей Mercedes. Он относительно современный, комфортный и безопасный. А его дизельная версия с 2.2 CDI заслуживает еще большую похвалу.

Volkswagen Multivan/Transporter T4

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Король дальних путешествий из сегмента компактных фургонов. На пробеге в 500 000 км VW T4 только прогревается. Автомобиль был спроектирован и построен во времена, когда речь шла, в первую очередь, о долговечности. И сегодня этот Фольксваген часто встречается на дорогах – уж очень надежная машина.

Volkswagen Passat B5

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Volkswagen Passat B5 с пробегом 500 000 км – не редкость. Ибо единственное слабое звено этого безупречного авто – передняя подвеска. Если автомобиль регулярно обслуживался, он еще долго будет служить верой и правдой. Единственное, лучше обращать внимание на обновленную версии модели – дорестайловые варианты чаще ржавеют.

Audi A4 B5/B6

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Как и в случае с Пассатом, есть вопросы по подвески, но в целом – хороший автомобиль. А еще у многих A4 B5/B6 пробег скручен до 300-400 тысяч.

Audi A6 C5/C6

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Интересно, что среди всех Audi A6 именно модели поколения C6 чаще всего встречаются с огромными пробегами. Ее дизельный V6 (2.7 и 3.0 TDI) оказался одним из самых долговечных моторов. Несмотря на большие затраты на обслуживание и ремонт двигателя, A6 C5/C6 все еще часто встречаются на дорогах.

BMW 5 E39

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Эта модель – прекрасное доказательство того, что огромный пробег может быть не только у дизельных машин. Рядная "шестерка" Е39 оказалась очень живучей – настолько, что иногда пробег в ее случае не имеет значение. Здесь уже обращается внимание на общее состояние авто.

Volvo S60/V70/S80

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км

Названы автомобили, которые точно могут проехать свыше 500 000 км pixabay.com

Когда-то Volvo S60/V70/S80 считались вообще самыми надежными авто. Их двигатели 2.4D и 1.9 TDI очень устойчивы к большому пробегу, хотя требуют регулярного внимания. "Шведы" недешевы в ремонте, но рынок запчастей уже богат, так что проблем нет никаких (при этом самым дорогим компонентом в ремонте может быть не двигатель, а автоматическая коробка передач).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что некоторые старые Volvo и Volkswagen можно купить в Германии за 50 евро.

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