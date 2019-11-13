На видео показали самый дорогой внедорожник в мире

Karlmann King на данный момент является самым дорогим внедорожником в мире. Базовая модификация оценена в 1,085 млн. долларов. Максимальная комплектация обойдется в 3 миллиона.
Как выяснил OBOZREVATEL, самый дорогой SUV построен на базе Ford F-550. Этот автомобиль классифицируется в США как грузовой транспорт. Поэтому "внедорожник" – в данном случае довольно условный термин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Кузов Karlmann King выполнен в "стиле бриллианта"
karlmannking.com
Создатели Karlmann King рассказывают, что вдохновлялись Бэтмобилем. Но в случае с конкретной машиной дизайнер стремился приблизить облик к бриллианту.
Действительно, благодаря рубленым формам и собранному из множества треугольников кузову авто выглядит необычно и отличается от любого другого транспортного средства. Интересно, что весит Karlmann King почти 6 тонн.
Внедорожник Karlmann King с любой стороны выглядит необычно
karlmannking.com
Ford F-550 послужил основой для Karlmann King
ford.com
Чтобы справиться с такой массой, внедорожнику необходим мощный двигатель. Здесь установлен V10 объемом 6,8 л на 420 л.с. Максимальная скорость составляет 220 км/ч. Авторы уверяют, что этот тяжелый внедорожник хорошо управляется.
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