На торги выставили Porsche Cayenne для экстремального отдыха

Внедорожник Porsche Cayenne Turbo S в оригинальном тюнинге для путешествий выставили на продажу на одном из американских онлайн-аукционов.

Об этом сообщается на сайте компании. Внедорожник Porsche Cayenne первого поколения пользуется большой популярностью у покупателей, но этот экземпляр отличается от остальных.

Автомобиль представляет собой серьезно доработанный вариант модели Cayenne Turbo S 2006 года выпуска. Машина окрашена в насыщенный оттенок синего цвета Marine Blue Metallic, а справиться с бездорожьем помогут 18-дюймовые легкосплавные диски со специальной резиной BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Дорожный просвет за счет лифт-комплекта увеличили на 50 мм. Передние тормозные механизмы заменили на более мощные. Кроме того, автомобиль получил усиленные верхние рычаги передней подвески.

Помимо уже упомянутых выше модификаций, автомобиль получил багажник-палатку Tepui HyBox на крыше, дополнительную защиту днища спереди, комплект светотехники Hella, фаркоп и внешнее крепление для запасного колеса на багажной двери со специальным домкратом.

Под капотом "туриста" скрывается 4,5-литровый V8 с двумя турбинами, которые обеспечивают машине 520 л.с. Вместе с ним работают 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Triptronic и двухступенчатая раздаточная коробка, а привод осуществляется на все колеса.

На момент публикации ставки на аукционе достигли $32500, но, не исключено, что стоимость вездехода еще вырастет. Автомобиль имеет все необходимые документы и "чистую" историю от Garfax.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе продают уникальную коллекцию "масл каров", а в компании Porsche отметили выпуск миллионного экземпляра модели Cayenne.