На дорогах Украины нашли редкий автомобиль за 6 миллионов гривен

В Харькове нашли новенький Mercedes-AMG GT R, который в Украине стоит от 187 000 евро или более 6 000 000 гривен. Автомобиль попался в ярко-зеленом цвете.

По информации TopGir, таких автомобилей на украинских дорогах очень мало. В движение машину приводит установленный спереди двигатель V8 объемом 4 л, который выдает 585 л.с.

На разгон до 100 км/ч Mercedes-AMG GT R требуется всего 3,6 с. Максимальная скорость составляет 318 км/ч. Внешне от стандартного Mercedes-AMG GT более мощная модификация R отличается новым обвесом и небольшим спойлером сзади.

Mercedes-AMG GT R может разгоняться до 318 км/ч. Фото: topgir.com.ua

Этот автомобиль был флагманом модельного ряда, но теперь это место занял Mercedes-AMG GT R Black Series. Этот суперкар предлагает 730 л.с. и способен развить 325 км/ч, а на разгон до 100 км/ч необходимо потратить 3,2 с.

Mercedes-AMG GT R Black Series еще быстрее – 325 км/ч. Фото: topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL показывал необычный Mercedes 1941 года, который выставили на продажу в Украине за $120 000.

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