Лучшие автомобили для рыбалки в Украине: сколько стоят и чем хороши

Осень – наиболее подходящее время для охоты и рыбалки. Даже если речь просто о вылазке на природу, сегодня лучшего варианта отдохнуть в условиях карантина не найти.

AutoOboz подобрал наиболее подходящие автомобили для песка, камней, лесов и грязи, которые только можно купить в Украине. Из чего выбрать?

Японцы точно знают толк во внедорожниках. Начнем как раз с такого автомобиля. Suzuki Jimy – настоящая легенда офф-роуда, которую знают почти во всем мире. Интересно, что при своих выдающихся способностях автомобиль остается очень демократичным предложением. В Украине цены стартуют с 559 000 грн.

При этом Suzuki Jimy всегда полноприводный, даже если вы купите его в базовой комплектации без дополнительных опций. Удивительно, что такой внедорожник можно купить по цене Skoda Octavia. Благодаря этому модель получилась очень популярной. Периодически за ней собираются очереди желающих приобщиться к миру бездорожья... Идеальный автомобиль за пределами асфальта.

Пикап – транспортное средство, которое незаслуженно редко всплывает в памяти при выборе машины для охоты и рыбалки. Это странно, ведь Toyota Hilux способна заехать очень далеко. И даже вернуться обратно, что даже важнее.

В Украине за эту модель дилеры просят от 952 544 грн. Дорого, но даже в "базе" пикап предлагает полноприводную трансмиссию и 150-сильный дизельный двигатель. Конечно, в поездках по городу не лучший выбор. Но если вы живете в отдалении от крупных населенных пунктов, эта машина еще и в хозяйстве пригодится.

Хардкорным любителям бездорожья и свежего лесного воздуха можно порекомендовать только Jeep Wrangler. В Украине продается за 1 500 000 грн. Совсем недешевый вариант, но это скорее вездеход и одновременно станция выживания в тяжелых условиях, нежели автомобиль. Те, кто выбирают этот внедорожник, точно знают, для чего он нужен.

С небольшой доплатой – за 1 560 000 грн – можно обратить внимание на Jeep Grand Cherokee. Не меньшая легенда, чем Wrangler. На бездорожье хорош, но является более цивилизованным транспортным средством. Эта модель, как и ее пассажиры, чувствует себя довольно комфортно в городских пространствах. Но если нужно прокатиться по менее твердым и ровным поверхностям, все получится.

Пожалуй, наиболее неожиданный вариант в подборке – бюджетный кроссовер Renault Duster. Это не внедорожник в классическом понимании, здесь нет рамной конструкции и понижающих передач в КПП, а за 382 900 грн можно купить лишь переднеприводную модификацию. Но доступны версии с 4х4. И это выручает на бездорожье.

К тому же, Duster – довольно крепкая и простая машина, которую изначально создавали для тяжелых условий, плохих дорог и агрессивного климата. Если нужен самый дешевый новый "внедорожник", это хороший выбор. Главное, не издеваться над машиной и понимать предел ее способностей.

Land Rover Defender – возрожденная легенда британского строительства внедорожников. За нескромные 1 612 936 грн в Украине предлагают знаменитое имя, харизматичный дизайн и лучшие технические наработки альянса Jaguar-Land Rover.

В новом поколении Defender стал намного цивилизованнее и комфортнее, предлагая очень современный компромисс между поездками в грязи и в городской среде. Удобный продуманный салон и богатый набор опций особенно приглянутся семейным покупателям.

Как всегда, предела в ценах не существует. Особенно в том случае, когда мы говорим о сверхспособностях, которые способны предложить лучшие внедорожники. Пожалуй, королем сегмента можно назвать Toyota Land Cruiser 200. Готовьте минимум 1 814 240 грн, если согласны с этим утверждением.

Удивительно, с какой легкостью этот автомобиль доказывает свое превосходство. В каждом поколении Land Cruiser становится комфортнее, современнее и технологичнее, но не отходит от своих первоначальных идей утилитарности и надежности. Toyota уже несколько лет медлит с выходом следующей генерации, но мы согласны – лучше подождать еще.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новых автомобилях, которые можно купить в Украине с полным приводом. Некоторые модели способны удивить своими ценниками.