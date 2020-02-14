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14 февраля • обновлено в 15:10
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/ Электромобили

На автошоу в Женеве покажут загадочный электромобиль

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В начале марте на автошоу в Женеве британский старт-ап Apex Motors представит электрический суперкар AP-0.

Как стало известно , молодая, но очень амбициозная компания Apex Motors из Великобритании покажет свой новый проект – электрическое купе AP-0.

Тизер электрического купе Apex AP-0

Тизер электрического купе Apex AP-0

apex-motor.com

Британцы скромно называют себя "мировым производителем спорткаров", хотя единственная на сегодняшний день модель, которая есть в портфолио компании – двухместный родстер AP-1.

Возглавляет команду инженеров Apex Motors Гай Колборн, хорошо известный в узких кругах выпускник Королевской академии искусств. За свою 26-летнюю карьеру он успел поработать с такими известными брендами, как BMW, Opel, Ford и Daewoo. Например, он участвовал в создании внешнего облика купе-кабриолета Ford Focus и концепта Daewoo Mirae.

Гай Колборн

Гай Колборн

elementalcars.co.uk

Концепт Daewoo Mirae был представлен на автошоу в Сеуле в 1999 году

Концепт Daewoo Mirae был представлен на автошоу в Сеуле в 1999 году

Ford Focus CC от ателье Pininfarina

Ford Focus CC от ателье Pininfarina

media.ford.com

АвтоОбоз провел небольшое расследование и выяснил, что на самом деле под именем Apex AP-1 скрывается родстер Elemental Sp-1 – детище британской Elemental Motor Company. Эта фирма была создана группой энтузиастов в 2012 году, а в числе основателей значится… Гай Колборн.

Родстер Elemental Sp-1 2012 года

Родстер Elemental Sp-1 2012 года

elementalcars.co.uk

и его брат-близнец Apex AP-1 2019 года

и его брат-близнец Apex AP-1 2019 года

apex-motor.com

На самом деле родстер Apex AP-1 и Elemental Sp-1 – это один и тот же автомобиль, просто с новым названием. Он построен на основе 65-килограммового карбонового монокока. В движение легкий (620 кг) двухместный автомобиль приводит 2,3-литровый мотор Ford EcoBoost мощностью 406 л.с. А разгон до "сотни" занимает 2,5 секунды.

Презентация родстера Apex AP-1 состоялась в прошлом году в Гонконге. Очевидно, что Elemental Motor Company, последнее упоминание о которой в СМИ датируется 2017 годом, решила сменить имя, и начать бизнес "с чистого листа".

На этот раз британцы решили заработать на хайпе вокруг электромобилей. Apex AP-0 получил обтекаемый кузов купе, а шасси и кузовные панели выполнены из карбона. Благодаря этому вес электромобиля – 1200 кг. Подробности о новинки станут известны на презентации на Женевском автошоу.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Женеве дебютирует эффектный концепт электромобиля Hyundai.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
Женевский автосалон электромобили суперкар новости авто
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