Mitsubishi вывела на рынок кроссовер с расходом 1,8 л/100 км

Компания Mitsubishi выводит на рынок обновленный кроссовер Eclipse Cross. Новинка была представлена в прошлом месяце, и ее главной особенностью стало добавление в гамму плагин-гибридной версии, которая расходует всего 1,8 л топлива на 100 км и проезжает на одной электротяге 54 км.

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid унаследовал силовую установку от Outlannder PHEV, пишет autobild.de. В ее состав входит 2,4-литровый бензиновый двигатель, пара электомоторов и батарея емкостью 13,8 кВтч. Суммарная мощность – 224 л.с.

Помимо "розеточного" варианта у обновленного Eclipse Cross есть и бензиновая версия – с 1,5-литровым турмоботом на 150 л.с.

Внешне новинка отличается от дореформенного "Эклипса" измененной "кормой" – появились новые фонари, переделанная крышка багажника и заднее стекло новой конструкции, что положительно сказалось на обзоре. Спереди прописалась освеженная светодиодная оптика.

Внутри также не обошлось без новшеств: появился появился новый 8,0-дюймовый дисплей мультимедиа и другой блок регуляторов настроек. При этом материалы отделки стали более качественными, а объем багажника вырос на 18 процентов с 378 до 405 литров.

Первым рынком Mitsubishi Eclipse Cross стали страны Океании, продажи там уже начались. А вот в Европе новинка появится в начале 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Mitsubshi решила отказаться от культовой модели. Речь идет о классическом внедорожнике Pajero.