Mini показал самый крутой хэтчбек в своей истории

В Лос-Анджелесе дебютировала самая мощная и динамичная версия Mini John Cooper Works GP.

Как стало известно OBOZREVATEL, автосалон в Лос-Анджелесе стал ареной для мировой премьеры "заряженной" версии хэтчбека Mini. Новинка, получившая название John Cooper Works GP является самой мощной и быстрой серийной версией Mini за всю ее историю (чтобы посмотреть все фото новинки, доскролльте новость до конца).

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

Автомобиль укомплектовали 2-литровым 4-цилиндровым мотором с технологией Mini TwinPower Turbo. Благодаря двойному турбонаддуву этот двигатель развивает мощность 225 кВт (306 л.с.), а крутящий момент достигает 450 Нм.

По сравнению с обычным JCV, новинка стала мощнее на 75 л.с. mini.com

Реализовать огромный потенциал мотора помогают 8-ступенчатая спортивная трансмиссия Steptronic со встроенной механической блокировкой дифференциала на передних колесах.

Mini John Cooper Works GP mini.com

Для новинки была разработана уникальная система смазки и охлаждения двигателя с учетом возросших нагрузок. Кроме того, новая выхлопная система добавит эмоций при активном драйве. Разгон до "сотни" занимает у новинки всего 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч.

Mini John Cooper Works GP mini.com

По сравнению с версией JCV, новинка получила более жесткую подвеску с уменьшенным на 10 мм клиренсом. Удержать 306-сильного "монстра" под контролем помогут более эффективные тормозные механизмы с четырехпоршневыми суппортами спереди.

Mini John Cooper Works GP mini.com

Новости Киев стал героем рекламы новой модели BMW

Внешне модификацию GP можно узнать по аэродинамическому обвесу, включающему агрессивные бампера с крупными воздухозаборниками, капот с прорезями, "двухэтажное" заднее антикрыло, массивные карбоновые накладки на колесные арки и новый диффузор со сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

Кроме того, автомобиль получил особую окраску с надписями GP и красными вставками. За дорожное полотно GP крепко держится низкопрофильными шинами Hankook размерностью 225/35, обутыми на стильные 18-дюймовыми четырехспицевые диски.

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

В салоне JCW GP оставили только два спортивных "ковша" с развитой боковой поддержкой. Позади них установлена ярко-красная балка, увеличивающая жесткость кузова. Кроме того, автомобиль отличается оригинальной отделкой с логотипами GP, спортивному рулевому колесу, цифровой приборной панелью и современным инфо-развлекательным медиа-центром.

В салоне JCW GP оставили только два спортивных "ковша" с развитой боковой поддержкой. mini.com

Mini John Cooper Works GP получил цифровую приборную панель и "продвинутую" мультимедийную систему mini.com

За передними креслами установлена ярко-красная балка, увеличивающая жесткость кузова. mini.com

Всего планируется выпустить три тысячи экземпляров JCW GP, а первые клиенты смогут насладиться "зажигалкой" в начале весны будущего года. Новинку оценили в 45750 долларов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, новый электрический Mini вызвал всплеск интереса к бренду.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!