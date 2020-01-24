Mercedes слетел со скалы на 160 км/ч: шокирующее видео последствий

Шокирующей концовкой обернулась полицейская погоня в Калифорнии (США). Преследуемое авто на скорости около 160 км/ч вылетело со скалы. При этом водитель даже не пытался затормозить.
Как выяснил OBOZREVATEL, автомобилист погиб на месте. Что же касается машины, она превратилась в груду металла – последствия инцидента можно наглядно увидеть на видео ниже.
В полиции Калифорнии местным СМИ рассказали, что машиной управлял некий 58-летний Дэвид Каллахан. Погоня началась с того, что он "безрассудно управлял автомобилем", а когда полиция начала его преследовать, водитель еще больше надавил на газ.
Погибший Дэвид Каллахан
Скришот видеосюжета
Примечательно, что слетев со скалы, автомобиль пролетел порядка 122 метров и приземлился лишь на другом берегу реки.
Вот что случилось с этим Mercedes
Скриншот видео
Причина поступка американца устанавливает следствие, предполагается, что он пребывал в неадекватном состоянии из-за употребления наркотических веществ или алкоголя. Согласно сообщениям, примерно год назад жена Дэвида Каллахана сообщила в полицию, что муж напал на неё после употребления наркотиков.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что вандалы раскурочили автомобиль, которого еще даже нет в продаже.
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