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Mercedes, Porsche и Bugatti: как выглядит ДТП на $4 000 000

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,4 т.
В ДТП столкнулись несколько дорогих автомобилей

В ДТП столкнулись несколько дорогих автомобилей.

На горной дороге в Швейцарии столкнулись четыре транспортных средства. Ущерб в ДТП оценивают приблизительно в $4 000 000. Пострадали Mercedes, Porsche и Bugatti.

Bugatti Chiron пострадала в ДТП.

Bugatti Chiron пострадала в ДТП. Фото: drom.ru

В горах образовалась "тянучка" за домом на колесах. За ним ехал универсал Mercedes, далее – кабриолет Porsche 911 и Bugatti Chiron. Наверняка такое скопление дорогих машин для Швейцарии не редкость.

Бугатти и Порше начали обгонять Мерседес и автодом почти одновременно. Произошло столкновение. Chiron угодил в корму Porsche, а тот отправился в заграждение. Автомобили также успели зацепить Mercedes C-class и дом на колесах.

Porsche 911 получил сильные повреждения.

Porsche 911 получил сильные повреждения. Фото: drom.ru

В ДТП попали 4 автомобиля.

В ДТП попали 4 автомобиля. Фото: drom.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном ДТП, в котором столкнулись одинаковые Lamborghini.

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