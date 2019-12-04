Летающий Гелендваген: как выглядит необычный внедорожник

Легендарный Мерседес Гелендваген получил порцию улучшений от американской компании Expedition Motor Company, специалисты которой превратили его в довольно необычный автомобиль.

Как выяснил OBOZREVATEL, компания непосредственно специализируется на доработках автомобилей Mercedes-Benz, среди которых G-class занимает особое место. Непосредственно этот экземпляр – вообще отдельная тема.

Благодаря новым фарам старый Гелендваген смотрится современнее expeditionmotorcompany.com

Модификациям подвергли военный Гелендваген 1991 года. Внедорожник получил новые передние фары и задние фонари. Из других мелочей – решетки на повторителях поворотов и крепление для канистры на корме. Выглядит довольно утилитарно.

Новые задние фонари и внедорожные покрышки делают Mercedes G-class круче expeditionmotorcompany.com

Однако никакие доработки не сравнятся с петлями для воздушной транспортировки – те самые черные штуковины, которые торчат по бокам кузова. Разумеется, эти элементы усилены изнутри, поэтому полет с помощью вертолета – совсем не шутка.

Салон Гелендвагена сохранил оригинальный дизайн, но получил роскошную кожаную отделку expeditionmotorcompany.com

Mercedes G-class от EMC expeditionmotorcompany.com

Кроме того, этот Mercedes G-class оснастили новыми пружинами Eibach и амортизаторами Bilstein. Стандартный пятицилиндровый дизель объемом 2,5 л не подвергли модификациям. Разве что заменили компоненты, которые необходимо обновить. Это касается прокладок, уплотнителей, ремней и прочего.

Благодаря этим петлям Mercedes G-class с помощью тросов действительно можно прикрепить к вертолету expeditionmotorcompany.com

В EMC просят за этот уникальный восстановленный военный Гелендваген 92 тыс. долларов. Много это или мало? Конечно, сумма большая, однако стоит ли сомневаться в надежности такого автомобиля? К тому же его дизайн позволит выделиться в потоке, а технический потенциал поможет выбраться из любого бездорожья.

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