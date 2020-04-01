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1 апреля • обновлено в 17:41
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Гоночная Лада, Chevrolet, Mercedes и другие: займемся рисованием

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Хватит скучать! Достаем карандаши, маркеры и фломастеры и начинаем рисовать автомобили.

Занять себя и своих детей в условиях карантина можно разными способами, например, начать рисовать, а точнее, раскрашивать картинки, которые подготовили для этих целей автомобильные компании и отдельные дизайнеры.

Audi

Первыми свою книжку-"раскраску" на 13-ти страницах предложила компания Audi. Ее можно скачать в формате pdf и распечатать в домашних условиях. В списке иллюстраций как современные авто, так и модели прошлых лет.

Audi R8

Audi R8

audi.com

Mercedes-Benz

Следующим к процессу подключилась компания Mercedes-Benz, предложившая еще больше картинок для творчества. Среди иллюстраций есть гоночные болиды, машины ретро и даже футуристические концепты.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

mercedes-benz.com

Callum Designs

Идея пришлась по душе и известному британскому дизайнеру Яну Каллуму, который после ухода из Jaguar открыл собственную дизайн-студию. Он предлагает раскрасить свое новое детище – спорткар Aston Martin Vanquish 25. Загрузить картинки можно с персональной странички Каллума в Facebook в разделе фото.

Aston Martin Vanquish 25 от Яна Каллума

Aston Martin Vanquish 25 от Яна Каллума

callumdesigns.com

Chevrolet

Для многочисленных поклонников марки Chevrolet компания подготовила 6 иллюстраций нового Corvette C8, включая гоночную версию C8.R, для которой можно придумать собственную ливрею.

Chevrolet Corvette C8

Chevrolet Corvette C8

chevrolet.com

Morgan

Инженер компании Morgan Джеймс Уоллер написал детскую книжку об истории легендарного британского бренда. Четыре оригинальных скетча из этой книги компания предлагает для творчества.

Обложка детской книги об истории Morgan Джеймса Уоллера

Обложка детской книги об истории Morgan Джеймса Уоллера

morgan.co.uk

Уилл Пирс

Художник Уилл Пирс известен своими многочисленными работами на тему техники. Чтобы дети не скучали на вынужденных каникулах, Уилл предлагает погрузиться в интересный мир автоспорта. Для этого он подготовил полсотни картинкок, посвященные, в том числе, мощным раллийным болидам 80-х годов. Их можно загрузить с сетевого хранилища Dropbox.

Раллийная Лада 2108 от Уилла Пирса

Раллийная Лада 2108 от Уилла Пирса

Помимо рисования во время карантина можно отправиться в увлекательное путешествие по виртуальным автомобильным музеям.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
новости авто Mercedes-Benz Audi Aston Martin Morgan Chevrolet
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