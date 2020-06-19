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Купил и сразу разбил: новому VW не повезло с владельцем

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
2,4 т.
Покупатель не успел насладиться своим новым VW Polo, как устроил ДТП возле дилера

Покупатель не успел насладиться своим новым VW Polo, как устроил ДТП возле дилера

В Индии счастливый обладатель нового Volkswagen Polo разбил свою машину сразу после покупки. Необычное происшествие показали на видео. Кроме VW никто в ДТП не пострадал.

Автомобиль перевернулся на крышу сразу после того, как новый VW Polo доставили владельцу. Тот сел в автомобиль прямо на площадке местного дилера и начал движение, чтобы отправиться на долгожданной машине в первую поездку.

Но путешествие продлилось совсем недолго. Водитель почему-то ударил припаркованный автомобиль своим Polo, ускорился и начал "бросать" машину из стороны в сторону.

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Компактный хэтчбек ехал не так быстро, но безрассудных действий владельца хватило для того, чтобы после удара о заграждение автомобиль перевернулся на крышу. Водитель не пострадал, но теперь придется покупать новое авто. Сразу после компенсации ущерба дилеру.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Сингапуре столкнулись два одинаковых суперкара Lamborghini. Причиной ДТП стало опасное поведение владельцев машин на дороге.

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