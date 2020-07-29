Китайцы заставили ехать трактор с помощью 5G и водорода

В Китае разработали сельскохозяйственную машину нового поколения. Она представляет собой электрический трактор на водороде, которым можно управлять дистанционно через сеть 5G.

Разработали технику два крупных учреждения КНР – Национальный институт инноваций и создания сельхозтехники (CHIAIC) в Лояне и Научно-исследовательский институт современного оборудования в Тяньцзине при Университете Цинхуа.

Электрический трактор с 5G. Скриншот видео

Инновационный трактор получил название ET504-H. Технология 5G позволяет управлять "пилоту" машиной с расстояния и полностью ее контролировать в режиме реального времени. Конструкторы подчеркивают, что такая эксплуатация довольно эффективна и безопасна.

Электрический трактор с 5G. Скриншот видео

За движение электротрактора отвечает синхронный двигатель с постоянными магнитами, также есть еще дополнительные моторы для поворота колес и подъема навесного оборудования. Питание же подается от двух источников: когда трактор не нагружен – от водородных топливных ячеек, а когда ему "нужно попотеть" – от литиевой батареи.

Электрический трактор с 5G. Скриншот видео

Электрический трактор с 5G. Скриншот видео

"Очень важно, чтобы новое поколение экологически чистых и интеллектуальных сельскохозяйственных машин способствовало развитию устойчивого сельского хозяйства", – заявил Чжао Чуньцзян , директор Национального института инноваций и создания сельскохозяйственной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электромобили уже стали выгоднее обычных авто по общим затратам.