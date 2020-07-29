Китайский Qoros представил первую за 4 года новинку

Китайский бренд Qoros представил новую модель – компактный кроссовер Qoros 7.

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Созданный при участии специалистов компании Chery, кроссовер Qoros 7 стал первой новинкой бренда за минувшие 4 года. Основой для автомобиля послужил его предшественник с индексом "5".

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Qoros 7 немного прибавил в размерах, но сохранил общую стилистику со своим "родственником". Длина выросла до 4679 мм (+79), ширина — до 1897 мм (+28 мм), высота — до 1679 мм (+21 мм), а колесная база увеличена на 10 мм и теперь составляет 2720 мм.

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Центральное место в салоне Qoros 7 занимает огромный (16,6 дюйма) вертикальный сенсорный экран мультимедийной системы, который будет отвечать за вспомогательные функции и развлечения.

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Для водителя предусмотрели цифровую приборную панель и спортивное усеченное рулевое колесо. Для отделки интерьера использована кожа, а панорамная крыша позволит визуально увеличить пространство 5-местного салона.

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Qoros 7 будет доступен с двумя бензиновыми турбированными моторами объемом 1,6 л (204 л.с.) и 1,8 л (231 л.с.) на выбор, а в паре с ними будет предлагаться роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Напомним, что бренд Qoros был создан совместными усилиями инвесторов из Израиля и компании Chery. Однако, по целому ряду причин, автомобили Qoros не пользовались популярностью. В результате, в 2018 году контрольный пакет акций был продан компании Baoneng Motor – новообразованному автомобильному подразделению крупного китайского финансово-промышленного холдинга Baoneng Group.

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Выпуск Qoros 7 будет организован на производственных площадях Baoneng Motor в Шэньчжэне, которые ранее принадлежали Changan PSA Automobiles (CAPSA). Больше подробностей о новинке обещают рассказать в конце августа, а продажи модели должны начаться до конца нынешнего года.

Qoros7. Фото: auto.sina.com.cn

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Chery показала стильный электрический кроссовер с пробегом свыше 500 км.