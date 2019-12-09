Китайская копия Toyota LC 200 оказалась в 4 раза дешевле оригинала

В Китае стартуют продажи новейшего внедорожника Hengtian L4600. Этот автомобиль интересен тем, что представляет собой дешёвую копию Toyota LC 200.

Как выяснил OBOZREVATEL, внедорожник оценили от 211 800 юаней, что эквивалентно приблизительно 30 000 долларам. В то же время оригинальный Toyota Land Cruiser 200 стоит на тамошнем рынке от 770 000 юаней ($110 000). Такая высокая цена объясняется тем, что в Китае очень высокие налоги на импорт авто.

Hengtian L4600 - китайский клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Но насколько же хороша его китайская подделка? В целом, Hengtian L4600 заметно похож на оригинал: у него такие же габариты и почти такой же дизайн – отличия можно заметить, разве что, спереди (другая радиаторная решетка и фары).

Hengtian L4600 - китайский клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Hengtian L4600 - китайский клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Кроме того, у LC 200 "китаец" одолжил конструкцию шасси: спереди установлена независимая пружинная подвеска на поперечных рычагах, а сзади – зависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости.

Hengtian L4600 - китайский клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Для Hengtian L4600 доступен передний и полный привод, а вот двигатель один – 4,6-литровый бензиновый мотор на 286 л.с. Трансмиссия – механическая либо "автомат".

Hengtian L4600 - китайский клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Что касается салона китайского внедорожника, то он несколько скромнее в сравнении с LC 200: тут использована более простая отделка, хотя есть большой экран мультимедиа и некоторые электронные ассистенты.

Купить Toyot Land Cruiser 200 на китайский манер можно у официальных дилеров бренда – новинка уже официально вышла на рынок.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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