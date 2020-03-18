KIA Sorento 2021: представлен новый соперник Skoda Kodiaq

После череды анонсов и тизеров компания Kia наконец представила новый Sorento 2021. И ему есть, что заявить: новинка представляет собой огромный скачок в сравнении с актуальной моделью.

Причем изменения начались непосредственно с дизайна: Киа предпочла не делать кроссовер похожим на предыдущую модель, а создала флагмана новой кроссоверной линейки бренда, который теперь стоит рядом со Stonic, Seltos, Sportage и Telluride.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Кросс получил фирменную решетку "нос тигра", а также новые фары со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями под именем "тигровый глаз". Также он примечателен характерной широкой D-стойкой, вертикальными фонарями и крышкой багажника со сложной графикой дизайна.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Значительные улучшения были также сделаны по всему салону Sorento. Например, появился 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной и навигационной системы, по бокам от которого расположены сенсорные кнопки. В отделки использованы улучшенные материалы, которые представлены кожей, в том числе кожей наппа, металлом и матовым пластиком.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Технически Kia Sorento 2021 также отличается: в его основе лежит новая платформа (среднерамерная, третьего поколения); машина стала крупнее (в частности, стала длиннее на 35 мм) и получила другую геометрию кузова, что, как заявляет производитель, улучшило её управляемость.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

В моторную гамму вошло несколько двигателей, и для европейского рынка заявлены следующие позиции:

2,2-литровый четырехцилиндровый дизель Smartstream на 202 л.с. и 440 Нм;

обычная гибридная установка на 230 л.с. и 350 Нм: 1.6 T-GDi, электромотор и батарея емкостью 1,49 кВтч;

позднее появится плагин-гибридный вариант.

В первом случае положен 8-ступенчатый "автомат" с двойным сцеплением, во втором – 6АКПП. В базе автомобиль идёт переднеприводным, а полный привод будет доступен за доплату. Последний дополнен ассистентом Terrain Mode, который помогает машине увереннее бороздить песок, грязь и снег.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Также Kia Sorento оснащен рядом систем активной и пассивной безопасности. В зависимости от комплектации, кроссовер предложат с системой предотвращения столкновений спереди, мониторингом слепых зон, интеллектуальным ассистентом ограничения скорости, адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go, ассистентом движения в полосе, системой предотвращения столкновений при парковке задним ходом и системой предотвращения столкновений при движении сзади. Кроме этого, имеется функция Smart Smart Parking Assist, которая позволяет автомобилю автономно въезжать и выезжать с помощью брелока.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Продажи Kia Sorento 2021 начнутся в третьем квартале этого года. Выпускать новинку будут на заводах компании в Южной Корее и США.

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