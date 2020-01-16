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16 января • обновлено в 11:13
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Какой из 6 электрокаров дальше всех проедет на холоде: реальный тест

1.4т
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Британские журналисты из Carwow решили закрыть глаза на официальные данные, и самостоятельно выяснить, какой реальный пробег у популярных электрокаров.

На тест они взяли Nissan Leaf, Kia e-Niro , Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC и Tesla Model 3 в версии Long Range. Чтобы испытание вышло максимально справедливым, а условия – приближенными к реальным, все автомобили передвигались по автомагистрали с активированным круиз-контролем с единой скоростью, а их климатические системы были настроены на одну и ту же температуру.

Какой из 6 электрокаров дальше всех проедет на холоде: реальный тест

Скриншот видео

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Так уж совпало, что в Великобритании сейчас зима, поэтому в данном случае приходится говорить опроверке автономности электрокаров именно в условиях холода, когда запас хода ожидаемо снижается. Ведь, как известно, чем холоднее окружающая среда, тем больше она влияет на дальность движения EV. Естественно, в таких условиях не один электрокар "не дотянул" до заявленных цифр. Зато у нас есть возможность посмотреть, как ведёт себя тот или иной электрокар в ту пору, когда на улице без куртки особо не погуляешь.

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Результаты испытания выглядят следующим образом:

  1. Kia e-Niro: 410 км (90% от заявленного запаса хода);

  2. Nissan Leaf e-Plus: 334 км (87% от заявленного запаса хода);

  3. Audi e-tron: 331 км (81% от заявленного запаса хода);

  4. Tesla Model 3: 434 км (78% от заявленного запаса хода);

  5. Jaguar I-Pace: 359 км (76% от заявленного запаса хода);

  6. Mercedes-Benz EQC: 312 км (75% от заявленного запаса хода).

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, почему у электромобилей падает запаса хода зимой. Здесь же данные рекомендации, как экономить энергию.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили тесты
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