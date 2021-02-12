Рейтинг машин, которые ржавеют всего за несколько лет: каких моделей лучше избегать

К автомобилю мы предъявляем четкие требования: надежность, качество, экономичность и практичность. Для многих также важна цена. Но некоторые свойства проявляются в процессе эксплуатации. Например, устойчивость к коррозии.

AutoOboz рассказывает об автомобилях, которые хуже других моделей противостоят ржавчине. За этими машинами закрепилась не очень хорошая репутация. Свой недуг они могут проявить внезапно, но прогрессирует коррозия быстро. Каких автомобилей с этой точки зрения лучше избегать?

Дешевый российский автомобиль представляет собой эволюцию старой модели Lada Kalina. Логично, что многие ключевые характеристики машине достались от предшественника. Бюджетник откровенно плохо противостоит ржавчине.

Из-за плохой оцинковки владельцы постоянно жалуются на гниющий кузов. Наиболее уязвимые места – днище, пороги и внутренняя часть капота. Все эти элементы могут полностью проржаветь за два-три года.

Некогда популярный компактный кроссовер Hyundai Creta тоже не радует подготовкой к эксплуатации во влажном климате. Главная причина – некачественная окраска, из-за которой кузов быстро ржавеет.

Когда-то Skoda Yeti отлично продавалась. Покупателям нравилась цена, практичность и традиционный подход Skoda к созданию удобных автомобилей для повседневной эксплуатации. Но довольны были не все.

Удивительно, но Yeti выделялся на фоне модельного ряда чешского бренда плохой устойчивостью к коррозии. Многие связывают это с некачественной оцинковкой.

Этому внедорожнику более 20 лет. В то же время его все еще можно купить новым. Но это не отменяет традиционных для модели "ржавых" проблем. Страдают почти все владельцы.

Автомобиль способен практически полностью "раствориться" в воздухе за несколько лет. При этом проблема настолько серьезна, что иногда покупатели получают ржавые экземпляры сразу после сборки новой машины на конвейере.

Популярный бестселлер в сегменте бюджетных моделей тоже страдает от ржавчины. Хотя в случае с этой машиной все не так однозначно.

Renault Logan одинаково защищен и не защищен от коррозии. Отдельные экземпляры могут проявить первые рыжие очаги через две зимы, другие не поддаются ржавчине на протяжении десятилетия. Главное, внимательно осматривать б/у машину перед покупкой.

Старые поколения Mazda 6 не слишком хорошо проявляют себя на предмет устойчивости к коррозии в условиях агрессивного переменчивого климата. Слабое место – днище. Но серьезные проблемы машина продемонстрирует через 6-7 лет эксплуатации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о внедорожниках, которые не доставляют проблем с надежностью своим владельцам. Их конструкция проверена временем, а все агрегаты и узлы работают стабильно практически в любых условиях.