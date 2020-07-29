Какие автомобильные бренды оказались самыми дорогими

В ежегодном рейтинге самых дорогих брендов мира оказались 11 автомобильных компаний, которые в сотне лучших соперничали с технологичными гигантами и другими компаниями из разных отраслей.

Список ТОП-100 составил Forbes. В глобальном зачете со стоимостью 41,5 млрд. долларов Toyota заняла 11-е место, но тем самым оказалась наиболее дорогим автопроизводителем. За ней – Mercedes на 23-м месте с $28,5 млрд. Замыкает тройку автомобильных лидеров BMW c $25,9 млрд. на 27-м месте.

Самые дорогие автомобильные бренды:

Toyota ($41,5 млрд., 11 место)

Mercedes-Benz ($28,5 млрд., 23 место)

BMW ($25,9 млрд., 27 место)

Honda ($24,5 млрд., 29 место)

Audi ($13,8 млрд., 44 место)

Porsche ($12,1 млрд., 57 место)

Chevrolet ($11,3 млрд., 66 место)

Ford ($11,2 млрд., 68 место)

Lexus ($10,3 млрд., 77 место)

Hyundai ($9,5 млрд., 81 место)

Volkswagen ($7,9 млрд., 100 место)

VW занял последнее место в ТОП-100. Фото: Volkswagen

Эксперты Forbes составляют рейтинг на основании большого количества факторов. Основные из них – прибыль, выручка и многие другие финансовые показатели за несколько лет. По этой причине Tesla не попала в сотню лучших, ведь ее доходы не сравнимы с наиболее сильными и стабильными представителями автомира.

В абсолютном зачете лидером оказалась компания Apple ($241,2 млрд.), на 2-м месте – Google ($207,5 млрд.), на 3-м – Microsoft ($162,9 млрд.).

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, автомобилисты назвали свои любимые машины.