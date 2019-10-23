Как выглядит старый Mitsubishi Lancer Evo с пробегом 15 000 км

Найти на рынке б/у авто машину в хорошем состоянии трудно, но конкретный Mitsubishi Lancer Evolution IX удивляет своей внешностью.

Обявление по продаже разместили на американском сайте Bring a Trailer. За машину просят 35 тыс долл. Много за подержанный автомобиль? Начнем с того, что это настоящая легенда. Хотя вы и сами об этом знаете.

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

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К тому же, автомобиль сохранился в отличном состоянии. Стоит признать, что найти Мицубиси Лансер 9 в спортивной модификации Evolution в таком же хорошем состоянии даже за большие деньги будет практически невыполнимой задачей.

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

В дальнейшем эта модель будет только дорожать, а затем попадет в разряд коллекционных авто. К преимуществам этого экземпляра стоит отнести и малый пробег — 15 771 км. Сущие пустяки!

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

Как правило, старые японские спорткары подвергаются тюнингу и разного рода доработкам. Но владелец этого Mitsubishi Lancer Evo IX сумел сохранить оригинальный дизайн. Среди изменений — модифицированная тормозная система и новые покрышки.

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

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