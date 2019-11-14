Как выглядит соперник Skoda Octavia: фото Nissan Sentra 2020

Nissan подготовил новый компактный седан – Sentra следующего поколения. Новинку представят 19 ноября, но в Китае эту машину уже показали.

Как стало известно OBOZREVATEL, в Поднебесной автомобиль называется Nissan Sylphy. Это локальное название для китайского рынка. Во всем мире модель известна под именем "Ниссан Сентра".

Китайский Nissan Sylphy является локализованной версией Nissan Sentra nissanusa.com

По размерам новинка сравнима с Skoda Octavia. Во всяком случае в КНР именно с этим автомобилем будет соперничать новый седан Nissan.

Новости Главные отличия Skoda Octavia 2020 от старой модели

Дизайн получился современным и динамичным. Новая стилистика продиктована более крупными Nissan Maxima и Altima. Последний также известен как Nissan Teana.

Новый седан Nissan получил стремительный силуэт nissanusa.com

Nissan Sylphy 2020 (Nissan Sentra 2020) nissanusa.com

Главные элементы, составляющие новый корпоративный стиль, – крупная передняя решетка, узкие фары и черная полоса на задней стойке, создающая эффект парящей крыши.

Большой седан Nissan Maxima первым продемонстрировал новый корпоративный стиль nissanusa.com

Среднеразмерный Nissan Altima 2019 получил фирменную решетку и длинные узкие фары nissanusa.com

Еще интереснее новый Nissan Sentra 2020 выглядит внутри – опциональная двухцветная отделка создает дорогую атмосферу, а круглые воздуховоды климатической системы выглядят очень спортивно. Похожее решение уже применили в кроссовере Nissan Juke 2020.

Салон Nissan Sentra 2020 выглядит стильно nissanusa.com

Новый Nissan Juke 2020 получил похожую переднюю панель nissanusa.com

Под капотом – четырехцилидровый двигатель объемом 2 л мощностью 149 л.с. и 196 Нм крутящего момента. Приоритетным рынком для "Ниссан Сентра" являются США, однако новинка может появиться и в Европе.

Skoda Octavia 2020 – главный соперник Nissan Sentra skoda-auto.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, японский производитель подготовил мощную и быструю модификацию Nissan Leaf с двумя электромоторами.

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