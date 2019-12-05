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5 декабря • обновлено в 10:09
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Как выглядит Renault Logan с пневмоподвеской и фарами от Audi

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Renault Logan первого поколения - казалось бы, самая заурядная машина. Однако при "правильном" тюнинге она может преобразится до неузнаваемости. Что наглядно и показал владелец одного из таких автомобилей.

Как выяснил OBOZREVATEL, данный "Рено Логан" был куплен в 2007 году, а в 2013-м хозяин основательно взялся за его доработку. Причем процесс тюнинга длится по сей день.

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Drive2

Сначала была проделана работа по кузову и светотехнике: установлен новый капот, другие бамперы, расширенные колесные арки в духе Rocket Bunny, спойлер на крышке багажника, сдвоенные патрубки выхлопа, а также диодная оптика в стиле современных SEAT ( элементы Full LED были позаимствованы у Audi A6).

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Drive2

Новости
Самая крутая Renault Zoe получила два электромотора и 335 л.с.

Возможно, на этом бы тюнинг "Логана" и закончился, однако в процессе эксплуатации машина попала в аварию, после которой владелец решил не ограничиваться ремонтом. В итоге, автомобиль получил новый, третий по счету передний бампер, другой двигатель (Renault K4M; у родного мотора был пробит картер), спортивные колеса и даже пневмоподвеску, которую можно регулировать через смартфон.

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Своеобразный тюнинг Renault Logan

Drive2

Салон "Логана" также изменился за эти годы: место скучной тканевой обивки заняла кожа и алькантара, сиденья дополнили подогревом и электрорегулировками, а за акустику отвечает продвинутая аудиосистема с 16 динамиками и 2 сабвуферами.

Новости
Самая крутая Renault Zoe получила два электромотора и 335 л.с.

Как уже отмечалось выше, автомобиль до сих пор находится на стадии доработки. Будем надеяться, что мы узнаем, чем же закончится этот проект.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто тюнинг Renault
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