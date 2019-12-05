Как выглядит Renault Logan с пневмоподвеской и фарами от Audi

Renault Logan первого поколения - казалось бы, самая заурядная машина. Однако при "правильном" тюнинге она может преобразится до неузнаваемости. Что наглядно и показал владелец одного из таких автомобилей.

Как выяснил OBOZREVATEL, данный "Рено Логан" был куплен в 2007 году, а в 2013-м хозяин основательно взялся за его доработку. Причем процесс тюнинга длится по сей день.

Своеобразный тюнинг Renault Logan Drive2

Сначала была проделана работа по кузову и светотехнике: установлен новый капот, другие бамперы, расширенные колесные арки в духе Rocket Bunny, спойлер на крышке багажника, сдвоенные патрубки выхлопа, а также диодная оптика в стиле современных SEAT ( элементы Full LED были позаимствованы у Audi A6).

Своеобразный тюнинг Renault Logan Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan Drive2

Возможно, на этом бы тюнинг "Логана" и закончился, однако в процессе эксплуатации машина попала в аварию, после которой владелец решил не ограничиваться ремонтом. В итоге, автомобиль получил новый, третий по счету передний бампер, другой двигатель (Renault K4M; у родного мотора был пробит картер), спортивные колеса и даже пневмоподвеску, которую можно регулировать через смартфон.

Своеобразный тюнинг Renault Logan Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan Drive2

Своеобразный тюнинг Renault Logan Drive2

Салон "Логана" также изменился за эти годы: место скучной тканевой обивки заняла кожа и алькантара, сиденья дополнили подогревом и электрорегулировками, а за акустику отвечает продвинутая аудиосистема с 16 динамиками и 2 сабвуферами.

Как уже отмечалось выше, автомобиль до сих пор находится на стадии доработки. Будем надеяться, что мы узнаем, чем же закончится этот проект.

Также ранее OBOZREVATEL писал о:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!