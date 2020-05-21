Как выглядит автодом, который "съел" Volkswagen. Фото

Volkswagen Beetle превратили в настоящий автодом. При этом необычное транспортное средство выглядит так, будто кемпер просто "съел" немецкую малолитражку. Готовьтесь, там много сюрпризов.

Фольксваген Жук в буквальном смысле разрезали на две части, между которыми появилось огромное и вполне полноценное жилое пространство. Ничего необычного, если вам удавалось бывать внутри мобильных домов на колесах.

Старый VW превратили в странный дом на колесах carakoom.com

Интересно и странно, что водитель управляет этим транспортным средством, сидя боком за обеденным столом. Рулевое управление и педали выведены непосредственно на кухню. В остальном деревянный интерьер кажется уютным и выглядит неплохо.

Старый VW превратили в странный дом на колесах carakoom.com

Эту необычную машину можно использовать исключительно как жилое пространство. Ведь передвигаться на этом по дорогам общего пользования просто запрещено – из-за указанной выше специфической посадки водителя, отсутствия ремней безопасности и стандартных средств защиты.

Старый VW превратили в странный дом на колесах carakoom.com

Но есть и техническая проблема: из-за проведенных модификаций двигатель просто не запускается – потеряно давление масла. Подозреваем, устранением только этого недостатка ремонт не ограничится. Попытка создать уникальную машину оказалась неудачной, но за такой красивый потолок можно простить что угодно! Теперь владелец продает свое творение всего за 600 долларов.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом доме на колесах, в который превратили УАЗ.

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