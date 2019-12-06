Как стать владельцем Tesla Cybertruck за $50

Роджер Каплер не стал ждать 2021 года и построил Tesla Cybertruck собственноручно.

Об этом сообщает портал Carscoops. Поклонники Tesla не сидят сложа руки в ожидании, когда их любимый производитель выпустит Cybertruck. Один из фанов бренда и владелец Tesla Model 3 решил построить собственный экземпляр с использованием… 3D-принтера.

Tesla Cybertruck carscoops.com

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Роджер Каплер взял 3D-модель, которая была доступна онлайн, разделил ее на несколько элементов и изготовил модель пикапа в масштабе 1:18 с работающими светодиодными лампами.

Корпус масштабной модели был напечатан на 3D-принтере в белом цвете. Процесс изготовления занял около суток непостредственно на печать, отшлифовал форму и покрасил в серебристый цвет, чтобы модель в полной мере соответствовала презентованному шоу-кару. Для реалистичности стекла изготовлены из специального модельного пластика. Как передние, так и задние светодиодные фонари питаются от пары батарей типа АА, установленных на модели.

Tesla Cybertruck carscoops.com

По оценкам творца, помимо времени на печать, на масштабную модель Tesla Cybertruck ушло около 15 часов работы и около 50 долларов на материалы: краски, пластик, светодиоды и батарейки.

Tesla Cybertruck Роджера Каплера снабжен двумя батарейками АА и светодиодной подсветкой фар и фонарей carscoops.com

Tesla Cybertruck carscoops.com

Tesla Cybertruck carscoops.com

На 3D-печать Tesla Cybertruck в масштабе 1:18 ушли сутки carscoops.com

Tesla Cybertruck carscoops.com

Модель Tesla Cybertruck обошлась создателю в 50 долларов carscoops.com

Это ровно вдвое меньше, чем взнос при оформлении заказа на реальный пикап. Напомним, что компания Tesla уже получила более 250 тысяч заказов, а серийное производство начнется не раньше 2021 года. Но если вы хотите получить самый "раскрученный" автомобиль в новейшей истории, пусть и в несколько меньших масштабах, вы сможете изготовить его самостоятельно, получив доступ к 3D-принтеру.

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