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22 марта • обновлено в 16:10
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Как новый: 30-летний полицейский Ford Mustang продадут на аукционе

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Редкая патрульная версия Ford Mustang SSP 1989 года будет выставлена на торги на одном из аукционов.

Как стало известно OBOZREVATEL, на одном из специализированных аукционов, который пройдет с 12 по 17 мая, будет представлен редкая версия Ford Mustang.

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

В конце 80-х годов прошлого века компания Ford выпустила особую партию машин в исполнении Special Service Package (SSP).

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Автомобиль был создан на базе самой мощной модификации культовой модели Mustang третьего поколения, под капотом которой располагался 5-литровый 203-сильный V8.

1989 Ford Mustang SSP Police Car оснащен 5-литровым 203-сильным мотором V8

1989 Ford Mustang SSP Police Car оснащен 5-литровым 203-сильным мотором V8

mecum.com

Тираж SSP составил 15 тысяч экземпляров, которые были переданы на службу в полицейские департаменты и правительственные организации, включая ФБР, управлению по борьбе с наркотиками (DEA) и ВВС США. Партия из 32 машин из этой серии отправились в Канаду, где заступили на службу в местную полиции.

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Автомобиль, который будет выставлен на аукционе Mecum, был выдан капралу Брэду Поупвичу. Эта модель одна из немногих, в которой установлена не автоматическая КП, а 5-ступенчатая "механика". Машина использовалась в провинции Саскачеван и сохранилась до наших дней в идеальном состоянии.

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Mustang имеет полицейскую сине-белую ливрею, а также оригинальную световую сигнализацию синего и красного цветов.

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Внутри сохранилось все специальное оборудование, которое использовалось полицией в те годы. Здесь есть даже оригинальный помповый дробовик, а синяя отделка интерьера сияет, как новая.

В салоне сохранилось все оборудование, включая помповую винтовку

В салоне сохранилось все оборудование, включая помповую винтовку

mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

1989 Ford Mustang SSP Police Car

1989 Ford Mustang SSP Police Car

mecum.com

Стоит отметить, что в Киеве в 90-е годы можно было увидеть 5-литровый Ford Mustang ГАИ. Автомобиль использовался для сопровождения правительственных кортежей. А еще один экземпляр долгое время стоял на одном из постов ДПС в Киевской области.

Ford Mustang на посту ДПС

Ford Mustang на посту ДПС

censor.net.ua

Ford Mustang на посту ДПС

Ford Mustang на посту ДПС

censor.net.ua

Кстати, недавно OBOZREVATEL рассказывал о Chevrolet Caprice, который служил в ГАИ Донецка в конце 90-х.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Ford полиция ретро новости авто
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