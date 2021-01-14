Как быстро разморозить замок в авто: 6 простых лайфхаков

В ожидании морозов АвтоОбоз подготовил 6 простых советов, как быстро разморозить замок двери автомобиля.

Прежде чем заняться отогревом замка на водительской двери, проверьте, возможно на пассажирской он не замерз. Если попасть в салон через пассажирскую дверь удалось, то не стоит сразу же пытаться открыть водительскую. Тем более не стоит применять для этого грубую физическую силу. Иначе вы можете повредить механизм замка, а также резиновые уплотнители на дверях.

В случае, если вам удалось вставить ключ до упора, но замок все-равно не поворачивается, попробуйте одновременно аккуратно вращать ключ вправо-влево и легко постукивать по двери около замка. Если вы чувствуете, что с каждым движением амплитуда вращения увеличивается, значит, замок через некоторое время откроется.

Если ключ не вставляется, то в этом случае необходимо отогреть замок одним из ниже перечисленных способов:

#1: тщательно нагреть ключ можно с помощью зажигалки или опустив жало ключа в кипяток. В первом случае важно не расплавить пластиковые части ключа, во втором, – чтобы вода не попала внутрь корпуса и не повредила электронику, .

#2: если на стоянке есть другие автолюбители, попросите прикуриватель. Раскалите его докрасна и, выдвинув нагревательный элемент, прижмите на 20-30 секунд к личинке замка. Делайте это нужно очень аккуратно, чтобы не обжечься и не повредить хромированное покрытие личинки.

#3: если машина находится близко к дому, можно воспользоваться феном. Направлять горячий воздух на замок следует кратковременно и на минимальной мощности. Иначе можно повредить лакокрасочное покрытие.

#4: в качестве альтернативы фену можно воспользоваться грелкой, приложив ее к замку, но ни в коем случае не поливайте замок кипятком из грелки.

#5: воспользуйтесь специальным спреем или жидкостью для размораживания замков. Если ее нет, то можно использовать обычный "санитайзер".

#6 воспользоваться брелоком-размораживателем. Он имеет выдвижное жало, нагреваемое двумя батарейками, расположенными в корпусе. К недостаткам как спрея, так и брелока-нагревателя относится необходимость постоянно носить их с собой.

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