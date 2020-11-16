Jeep анонсировал выпуск Wrangler с мотором V8

Американская компания Jeep подтвердила, что готовит к производству новую версию своего культового вездехода Wrangler.

Об этом производитель рассказал на своей странице в Instagram, представив два рекламных видеотизера – #NotAConcept и "Adventure With Power". Прообразом для серийной модели послужил концептуальный Jeep Wrangler 392 V8.

Jeep впервые показал мощный вариант Wrangler Rubicon 392 V8 всего несколько часов спустя конкуренты из Ford презентовали новый вездеход Bronco. Несмотря на то, что это был очевидный маркетинговый ход, чтобы отвлечь внимание от нового конкурента модели Wrangler, концепт произвел яркое впечатление на энтузиастов. Большое количество позитивных отзывов от фанов бренда привел к тому, что руководство компании решило выпустить серийный вариант с V8.

В компании пока хранят в секрете технические характеристики нового представителя семейства Wrangler, но уже подтвердили, что дебют состоится в будущем году.

Предполагается, что новинка технически будет полностью соответствовать представленному ранее концепту Rubicon 392. Под капотом будет располагаться 6,4-литровый атмосферный V8 мощностью 450 л.с. и крутящим моментом 609 Нм. На концепте этот мотор агрегатировался с модернизированной с учетом возросшей мощности 8-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль оснащен полным приводом и способен разгоняться до первой "сотни" менее чем за 5 секунд.

Кроме того, ожидается что от концепта новинка получит мосты Dana 44, блокировку переднего и заднего мостов, усиленную подвеску с увеличенным клиренсом, 17-дюймовые диски с внедорожной резиной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep подготовила "историческую" модификацию Gladiator.