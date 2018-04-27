Известный дрифтер из США испытал свой пикап на адском Нюрбургринге

Вон Гиттин-младший, известный американский дрифтер, проехался на тяжелом и большом Ford F-150 Raptor по "Северной петле" немецкого Нюрбургринга.

Большинство трассы, на которой другие автопроизводители пытаются установить рекорды скорости, гонщик дрифтовал. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Сначала Гиттин-младший планировал вовсю "пожечь" шины в "Зеленом аду" на своем Ford Mustang RTR Spec 5-D в гоночной спецификации. Эта машина оборудована мощным 900-сильным двигателем V8 объемом 7,1 литра.

Дождливая погода внесла коррективы и американский дрифтер решил оседлать более подходящий для таких условий автомобиль. Огромный пикап Ford F-150 Raptor он неоднократно пускал в управляемый занос на огромной скорости.

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Как сообщал "Обозреватель", американская Chevrolet тоже в Германии испытала на скорость свой новый Chevrolet Corvette ZR1 .