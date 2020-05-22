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22 мая • обновлено в 13:26
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Самый дорогой в мире внедорожник можно купить по цене Duster

1.1т
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Роскошный Rolls-Royce Cullinan стоит свыше 300 000 долларов, что делает его самым дорогим серийным внедорожником в мире. Однако, теперь он доступен и в очень дешевой версии – по цене нового Renault Duster. Правда, есть нюанс.

Речь идёт не о полноценном, Rolls-Royce Cullinan, а его уменьшенной версии, выполненной в масштабе 1:8. Но всё же это настоящий Роллс – крутую "модельку" изготавливает сам британский производитель.

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8

Rolls-Royce

Игрушечный Каллинан сделан с ещё большой скрупулезностью, чем оригинал. На его создание уходит 450 часов – это больше половины того времени, которое требуется на сборку настоящего внедорожника. Машинка состоит из более чем 1000 деталей и отличается высокой детализацией. Буквально каждая её деталь оттачивается мастерами до совершенства.

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8

Rolls-Royce

Даже кузов масштабной модели красится вручную, причем предусмотрено аж 40 000 вариантов окраса. И это только стандартных – при желании можно заказать собственный, неповторимый оттенок.

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8

Rolls-Royce

Большая часть навесных элелементов кузова и салона, а также светотехника – полностью функциональны (даже в порогах есть подсветка). Интерьер отделан настоящим деревом и кожей, на сиденьях есть вышивка. Под капотом находится точная копия настоящего мотора.

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8

Rolls-Royce

Производитель пока не называет цену Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8, но фирменный бутик компании в Калифорнии уже принимает заказы на новинку по цене от 17 100 до 27 360 долларов. Сложно поверить, но стоимость варьируется из-за опций – у этой игрушки они тоже предусмотрены.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Rolls-Royce Cullinan в Украине наблюдается огромный спрос – всю квоту уже раскупили.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Rolls-Royce новые авто
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