Hyundai готовит соперника BMW X5

Корейская компания Hyundai готовится к премьере нового премиального кроссовера под брендом Genesis.

Как стало известно OBOZREVATEL, корейский автопроизводитель планирует пополнить семейство Genesis премиальным кроссовером. Новинка получит обозначение GV80, а фотошпионам удалось поймать модель в свои объективы на полигоне в Корее, а также на испытаниях на Нюрбургринге.

Genesis GV80 carscoops.com

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Новинка будет конкурировать с такими серьезными соперниками, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Для компании модель Genesis GV80 является важным шагом на пути расширения покупательской аудитории, поэтому к процессу ее создания корейцы подошли со всей серьезностью.

Genesis GV80 carscoops.com

С учетом этого много внимания уделено вопросам качества сборки и применяемым материалам. На фото видно, что в салоне используется кожа, дерево и полированный алюминий с гравировкой. Автомобиль получит опционную цифровую приборную панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы и сенсорную панель управления климатической системой.

Genesis GV80 carscoops.com

Салон Genesis GV80 отделан дорогими материалами – кожей, деревом и полированным алюминием carscoops.com

Genesis GV80 будет предлагаться с несколькими вариантами приборной панели – цифровой и комбинированной carscoops.com

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В качестве силового агрегата для новинки будут доступны турбированный 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 304 л.с., а в топ-версии предложат 3.5 V6 мощностью 380 л.с. За пределами США покупателям станет доступный 3-литровый рядный 6-цилиндровый 278-сильный турбодизель.

Genesis GV80 был ранее замечен на трассе Нюрбургринг carscoops.com

Genesis GV80 carscoops.com

Genesis GV80 carscoops.com

Genesis GV80 carscoops.com

Ожидалось, что GV80 дебютирует на автошоу в Лос-Анджелесе, но премьеру отложили. По всей видимости, новинку покажут на январском автошоу в Детройте.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai намерена вывести на рынок первый пикап.

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