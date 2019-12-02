Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Hyundai готовит соперника BMW X5

3.8т
Читать материал на украинском

Корейская компания Hyundai готовится к премьере нового премиального кроссовера под брендом Genesis.

Как стало известно OBOZREVATEL, корейский автопроизводитель планирует пополнить семейство Genesis премиальным кроссовером. Новинка получит обозначение GV80, а фотошпионам удалось поймать модель в свои объективы на полигоне в Корее, а также на испытаниях на Нюрбургринге.

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Новости
Соперник Toyota Camry от Hyundai оказался очень популярным

Новинка будет конкурировать с такими серьезными соперниками, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Для компании модель Genesis GV80 является важным шагом на пути расширения покупательской аудитории, поэтому к процессу ее создания корейцы подошли со всей серьезностью.

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

С учетом этого много внимания уделено вопросам качества сборки и применяемым материалам. На фото видно, что в салоне используется кожа, дерево и полированный алюминий с гравировкой. Автомобиль получит опционную цифровую приборную панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы и сенсорную панель управления климатической системой.

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Салон Genesis GV80 отделан дорогими материалами – кожей, деревом и полированным алюминием

Салон Genesis GV80 отделан дорогими материалами – кожей, деревом и полированным алюминием

carscoops.com

Genesis GV80 будет предлагаться с несколькими вариантами приборной панели – цифровой и комбинированной

Genesis GV80 будет предлагаться с несколькими вариантами приборной панели – цифровой и комбинированной

carscoops.com

Новости
Бюджетный кроссовер Hyundai Venue оценили в 17 тысяч долларов

В качестве силового агрегата для новинки будут доступны турбированный 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 304 л.с., а в топ-версии предложат 3.5 V6 мощностью 380 л.с. За пределами США покупателям станет доступный 3-литровый рядный 6-цилиндровый 278-сильный турбодизель.

Genesis GV80 был ранее замечен на трассе Нюрбургринг

Genesis GV80 был ранее замечен на трассе Нюрбургринг

carscoops.com

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Ожидалось, что GV80 дебютирует на автошоу в Лос-Анджелесе, но премьеру отложили. По всей видимости, новинку покажут на январском автошоу в Детройте.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai намерена вывести на рынок первый пикап.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Южная Корея Сеул
Теги
кроссовер внедорожник Hyundai Genesis новости авто BMW Mercedes-Benz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги