HongQi готовит к Пекинскому автошоу роскошный седан

Китайская компания HongQi, которая специализируется на премиальных седанах, лимузинах и кроссоверах готовит к "домашнему" автошоу в Пекине новую модель, сообщает портал Autohome.

Длиннобазный седан HongQi H9+ будут производить по индивидуальным заказам. По сравнению с обычным седаном Н9 длина новинки выросла до 5337 мм (+200 мм), а колесная база увеличилась до 3360 мм (+300 мм).

HongQi H9+ получил новую двухветную красно-белую окраску. Фото: autohome.com.cn

Подобно своему менее крупному родственнику, "девятка с плюсом" получит четырехместную компоновку с удобными индивидуальными креслами, которые имеют собственные электрорегулировки, подогрев и вентиляцию.

HongQi H9+ стал длиннее обычного Н9 на 200 мм за счет более широкой средней стойки. Фото: autohome.com.cn

Автомобиль оснащен 3-литровым бензиновым V6, мощность которого достигает 283 л.с., а крутящий момент составляет 400 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В зависимости от пожеланий клиента можно будет выбрать задний или полный привод.

HongQi H9+ щеголяет новыми ажурными дисками. Фото: autohome.com.cn

Внешний облик модели не случайно перекликается с творчеством дизайнеров Rolls-Royce, так как в 2018 году в команду HongQi пришел бывший дизайнер британской компании Джайлс Тейлор.

Новинка построена на базе флагманского седана HongQi H9. Фото: autohome.com.cn

Компания HongQi ("Хунцы", кит. красный флаг) входит в состав автомобильного концерна FAW и является бессменным поставщиком представительских авто для руководства Китая еще со времен Мао Цзэдуна.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания HongQi представила электрический внедорожник E-HS9.